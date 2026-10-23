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Piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 23,89'a yükseldi

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Piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 23,89'a yükseldi
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TCMB’nin anketine göre 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi piyasa katılımcılarında 0,19 puan artarak yüzde 23,89’a yükseldi. Aynı çalışmada reel sektörün enflasyon beklentisi 0,70 puan azalarak yüzde 31,80’e geriledi.

(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) anketine göre, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi piyasa katılımcılarında 0,19 puan artarak yüzde 23,89'a yükseldi.

TCMB, 2026 yılı ekim ayına ilişkin Sektörel Enflasyon Beklentileri verilerini açıkladı. Çalışma, Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu iş birliğiyle yürütülen Hanehalkı Beklenti Anketi aracılığıyla derlendi. Çalışmada, finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri esas alındı.

Buna göre, 2026 yılı ekim ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi, bir önceki aya göre piyasa katılımcıları için 0,19 puan artarak yüzde 23,89 seviyesine yükseldi. Reel sektörün enflasyon beklentisi 0,70 puan azalarak yüzde 31,80'e geriledi.

Kaynak: ANKA
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