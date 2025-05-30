Petrol Ofisi, UTTS'li İstasyon Sayısını 2.500'e Yükseltti

Petrol Ofisi Grubu, ileri teknoloji yatırımlarını hızlandırarak Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) bulunan istasyon sayısını 2 bin 500'e taşıdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kayıt dışı ekonomi ile mücadele amacıyla hayata geçirilen UTTS'ye geçişte son tarih olan 30 Haziran yaklaşırken, Petrol Ofisi Grubu, ülke çapındaki UTTS'li istasyon sayısını 2 bin 500'e yükseltti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petrol Ofisi Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Abbasoğlu, UTTS dönüşümünün otomotiv pazarı ve özellikle filo ve operasyonel kiralama sektörü için kritik bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Abbasoğlu, "Sektörün artan büyüklüğü ve gelişimi de göz önüne alındığında hedefimiz hem kayıt dışı ekonomi ile olan savaşta sektörümüzün öncüsü olmak hem de paydaşlarımıza ve tüketicilere sürdürülebilir katma değer sağlamak. Bu alandaki teknolojik yatırımlarımızı derinleştirerek sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Petrol Ofisi Grubu Perakende Direktörü Yiğit Meral de 2 bin 500 istasyonda, 3 bin 600'ü aşkın pompa adasındaki UTTS ağıyla en yaygın hizmeti vermekten mutluluk duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Dijital Dönüşüm Direktörlüğümüzün bu sürece özel geliştirdiği mobil uygulama sayesinde kullanıcılar alım işlemlerini, UTTS'li pompa adası seçmek zorunda kalmadan gerçekleştirebiliyor. Ayrıca müşterilerimizin kendileri için en uygun UTTS montaj şirketini seçebilmeleri için de yine bu sürece özel 7/24 hizmet veren özel bir randevu çağrı merkezi oluşturduk. Amacımız 30 Haziran'da sona erecek bu süreçte müşterilerimize hızlı ve pratik çözümler sunmak."

Yapay zeka destekli sohbet

Petrol Ofisi, ileri teknolojiyi de sürece entegre ederek mükelleflerin sorularını hızlı ve doğru şekilde yanıtlayan yapay zeka destekli "UTTS için Sor" sohbet botunu da geçiş süreciyle birlikte devreye almıştı.

Sohbet botuna Petrol Ofisi web sitesinin sağ alt köşesinde yer alan sohbet ikonu üzerinden veya istasyonlarda bulunan "Konuşan İstasyon" QR menüsü aracılığıyla erişilebiliyor.