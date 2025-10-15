Haberler

Petrol fiyatı düştü, akaryakıta indirim göründü

Petrol fiyatı düştü, akaryakıta indirim göründü
Güncelleme:
Petrol fiyatlarındaki sert düşüş, akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıyor. Cumartesi gününden itibaren benzinin litre fiyatında 1 lira düşüş bekleniyor.

Yaz aylarındaki kısa süreli yükselişin ardından petrol fiyatları geçtiğimiz cuma günü sert düşüşler yaşayarak 7 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyelere geriledi. Bu düşüş akaryakıta indirim olarak yansıyacak. Cumartesi gününden benzin fiyatlarının düşmesi bekleniyor.

AKARYAKITTA YENİ FİYAT HAREKETİ

Akaryakıt ürünlerinden benzine indirim yapılması gündemde. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, benzin litre fiyatına 1 liralık indirim yapılması öngörülüyor.

CUMARTESİDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Yeni indirimin cumartesi gününden itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor. Düzenlemenin ardından benzin fiyatlarının büyükşehirlerde şu seviyelere gerileyeceği tahmin ediliyor:

  • İstanbul: 51,18 TL
  • Ankara: 52,03 TL
  • İzmir: 52,35 TL
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
Haberler.com
500
