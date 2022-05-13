Perakende satış hacmi yıllık yüzde 2,5 arttı - Haberler

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Perakende satış hacmi yıllık yüzde 2,5 arttı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Perakende satış hacmi yıllık yüzde 2,5 arttı

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 arttı.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı perakende satış endeksleri verisini açıkladı. Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2022 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 6,4, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 5,7 artarken, otomotiv yakıtı satışları yüzde 12,4 azaldı.

Perakende satış hacmi aylık yüzde 0,3 arttı

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 4,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,1 artarken, otomotiv yakıtı satışları yüzde 5,1 azaldı.

Perakende ciro yıllık yüzde 90,5 arttı

Cari fiyatlarla perakende ciro 2022 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 90,5 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 80,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 79,2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 150,5 arttı.

Perakende ciro aylık yüzde 7,6 arttı

Cari fiyatlarla perakende ciro 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 7,6 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 10,2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 4,8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 11,4 arttı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu, Tütün, ciro, Mart, Ekonomi, Haberler

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