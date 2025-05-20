Penta Teknoloji ve Autodesk, Bodrum'da FY26 Kick-Off Etkinliği Düzenledi

Penta Teknoloji ve Autodesk, Bodrum'da FY26 Kick-Off Etkinliği Düzenledi
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Penta Teknoloji ve Autodesk, Bodrum'da 170'den fazla iş ortağının katıldığı FY26 Kick-Off etkinliği ile sektörel stratejileri ve gelecekle ilgili hedefleri ele aldı. Etkinlikte sürdürülebilir işbirlikleri geliştirme fırsatları ve güncel yaklaşımlar hakkında atölye çalışmaları düzenlendi.

Penta Teknoloji ve Autodesk, Bodrum'da FY26 Kick-Off etkinliği düzenledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, katma değerli teknoloji dağıtım şirketi Penta Teknoloji, mimarlık, mühendislik, inşaat, imalat, medya ve eğlence sektörlerine yönelik çözümler sunan Autodesk ile FY26 Kick-Off etkinliğine imza attı.

Bodrum'da gerçekleştirilen etkinlikte, 170'i aşkın iş ortağı bir araya geldi. Etkinlikte, sektörel anlamda geçmiş dönemin değerlendirmesi yapılırken, gelecek dönemin stratejileri, pazara giriş modelleri, ürün gruplarındaki dönüşüm ve müşteri deneyiminde öne çıkan yetkinlikler ele alındı.

Katılımcılar, alanında uzman ekiplerle bir araya gelerek sürdürülebilir işbirlikleri geliştirme ve güçlü bir ağ oluşturma imkanı buldu.

Organizasyon kapsamında ayrıca, "Üretim Sektöründe Rekabet Avantajı", "Üretken Tasarım" ve "Nörosatış Yöntemleri ile Fark Yarat" başlıklı atölye çalışmaları düzenlenerek, katılımcılara sektörel gelişmeler ve güncel yaklaşımlar hakkında bilgiler sunuldu.

"İş ortaklarımızın gelişim ve dönüşüm yolculuğuna değer katıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Penta Teknoloji Genel Müdürü Fatih Erünsal, güçlü bilgi teknolojileri (BT) altyapıları, operasyonel verimlilikleri ve katma değerli hizmetleriyle iş ortaklarına rekabet avantajı sunmayı hedeflediklerini belirtti.

Erünsal, Penta Teknoloji'deki güçlü işbirlikleriyle teknoloji dünyasının gelişiminde önemli rol oynadıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Autodesk gibi dijital dönüşüm ve yapay zeka entegrasyonunda öncü markalarla kurduğumuz işbirlikleriyle stratejik perspektifimizi güçlendiriyor iş ortaklarımızın teknoloji yolculuğuna değer katıyoruz. Stratejik önceliklerimizi ve hedeflerimizi sektör paydaşlarıyla değerlendirme imkanı bulduğumuz ve oldukça verimli geçen FY26 Kick-Off etkinliğinin, teknolojinin geleceğini tartışmak ve kolektif başarıya ulaşmak adına büyük bir fırsat penceresi açtığına inanıyoruz."

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
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