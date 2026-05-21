Haberler

Pegasus'tan Overwatch AI ile stratejik işbirliği

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pegasus İnovasyon Merkezi, yapay zeka destekli Overwatch AI platformu için stratejik yatırımcı ve tasarım ortağı oldu. Platform, ekiplerin kritik bilgiye hızlı erişimini sağlayarak aylık 30 bin uçuş operasyonunda kullanılıyor.

Pegasus İnovasyon Merkezi, Overwatch AI ile stratejik yatırımcı ve tasarım ortağı olarak işbirliği yapma kararı aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Silikon Vadisi'nde faaliyet gösteren ve Pegasus Hava Yolları için küresel teknoloji ekosistemiyle işbirlikleri geliştiren Pegasus İnovasyon Merkezi, pilotlar, kabin ekipleri ve operasyonda çalışanların kritik bilgiye daha hızlı erişmesini sağlayan yapay zeka destekli platformun geliştirilmesi için Overwatch AI ile çalışıyor. Pegasus, aynı zamanda platformu operasyonlarında aktif olarak kullanıyor.

Hava yolu operasyonlarının ihtiyaçlarına özel geliştirilen platform, teknik konular, operasyonel prosedürler ve havalimanı gereklilikleri gibi farklı başlıklarda ekiplerin doğal dil üzerinden bilgiye hızlı erişmesini sağlıyor. Eski hava yolu pilotu Leo Kotil ile teknoloji girişimcisi Nikita Kaeshko tarafından kurulan Overwatch AI ile geliştirilen yapı, aylık 30 bin uçuş operasyonunda kullanılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pegasus Hava Yolları Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Barış Fındık, dijitalleşmeyi operasyonel mükemmeliyetin temel unsurlarından biri olarak gördüklerini belirtti.

Fındık, Overwatch AI ile yürüttükleri kapsamlı işbirliği sayesinde ekiplerinin kritik bilgilere daha hızlı erişmesini ve operasyonel süreçlerde daha etkin karar almasını hedeflediklerini vurgulayarak, "Yapay zekanın havacılık operasyonlarında yaratacağı dönüşümün sektör için önemli fırsatlar sunduğuna inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Mehmet Selçuk Güçlü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ordumuzu güçlü ve donanımlı tutmamız gerektiğinin bilincindeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya mesajı Efes Tatbikatı'ndan verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaşlı yıldızlar sevgilileriyle Bodrum'da yedi içti, hesabı ödemeden kaçtı

Sevgilileriyle Bodrum'da yediler içtiler, hesabı ödemeden kaçtılar

Takımı şampiyon olunca krallar gibi karşılandı

Okula gittiğinde gördüğü manzaraya inanamadı
Selin vurduğu ABD'de kabus anları! Otobüsten inerken akıntıya kapıldı

Selin vurduğu kentte kabus anları! Otobüsten inerken akıntıya kapıldı
Metrelerce yüksekten düşen kediyi bakın nasıl kurtardılar

Yüreklerin ağza geldiği anlar! Bakın nasıl hayatta kaldı
Bursa'da ‘change’ araç operasyonu: 28 araç ele geçirildi, 3 tutuklama

Bursa'da ‘change’ araç operasyonu: 28 araç ele geçirildi
Tokat sele hazırlanıyor! 15 bin kişi tahliye edildi, vatandaşlar arabalarını ağaca bağladı

Korkuları artıran görüntü! Şehir boşaltıldı, arabaları bile bağladılar
Bu kadarı da fazla artık! Tüpraş Stadyumu’na yapılana tepki yağıyor

Bu kadarı da fazla artık! Tüpraş Stadyumu’na yapılana tepki yağıyor