Tarihi çağrı bugün mü geliyor? Diyarbakır ve Van'a dev ekranlar kuruluyor

Beklenen gün geldi çattı! 2 şehre dev ekranlar kuruluyor
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler gözaltına alındı

Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı
Fas Kralı 'bu yıl ülkede kurban kesilmemesi' çağrısında bulundu

Kral talimatı verdi: Bu yıl ülkede kurban kesilmeyecek
Maydonoz Döner'in 1 numarasının ifadesi! Ortaklarını tanımıyormuş

Maydonoz'un 1 numarasının ifadesi! Ortaklarıyla ilgili sözleri ilginç

Pegasus Hava Yolları, Yerli Üretim NEOPORT Apron Otobüslerini Hizmete Aldı

Pegasus Hava Yolları, Yerli Üretim NEOPORT Apron Otobüslerini Hizmete Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pegasus Hava Yolları, yolcu güvenliği ve konforunu artırmak için BMC tarafından geliştirilen yerli üretim NEOPORT apron otobüslerini Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hizmete sundu. Bu otobüsler, geniş kapasitesi ve ergonomik yapısıyla yolculara daha iyi bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Pegasus Hava Yolları, yolcu güvenliği ve konforunu artırmak amacıyla dünyanın sayılı, Avrupa'nın önde gelen apron otobüsü üreticilerinden BMC tarafından geliştirilen yerli üretim NEOPORT apron otobüslerini Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hizmete aldı.

Pegasus Hava Yolları, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 6 adet yerli üretim BMC NEOPORT apron otobüsünü filosuna katarak, yolcu taşımacılığında güvenlik ve konfor standartlarını yükseltiyor. Dünyanın sayılı, Avrupa'nın önde gelen apron otobüsü üreticilerinden BMC tarafından özel olarak tasarlanan bu yeni otobüslerle şirket, havacılıkta yenilikçi çözümleri benimseyerek misafir deneyimini iyileştirme hedefini bir adım daha ileri taşıdığını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, BMC tarafından şirkete özel tasarlanan ve şirketin kurumsal renklerine uygun olarak üretilen NEOPORT apron otobüsleri, uçak ile terminal arasındaki ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmek için geliştirildi. Bu araçlar, geniş kapasitesi ve ergonomik yapısıyla Pegasus misafirlerine daha keyifli bir yolculuk imkanı sunuyor.

Türk mühendislerinden gelişmiş teknoloji ve ergonomi

BMC'nin Türk mühendisleri tarafından geliştirilen 14 metre uzunluğundaki NEOPORT otobüsleri, tam alçak tabanlı ve her iki yöne yatabilen yapısıyla yolcu iniş-binişini kolaylaştırıyor. Ön bölüme konumlandırılan son teknoloji motor, kabin içinde geniş ve ferah bir yolcu alanı sunuyor. 12 oturan ve 98 ayakta olmak üzere toplam 110 yolcu kapasitesiyle sınıfının lideri olan NEOPORT, gelişmiş süspansiyon sistemi sayesinde titreşimi minimuma indirerek yolcu ve sürücü konforunu üst seviyeye taşıyor.

Yerli üretime destek

BMC iş birliğiyle hayata geçirilen bu yatırımın, Pegasus'un yolcu taşımacılığında güvenlik ve konfora verdiği önemi yansıttığı, yerli üretimi destekleme konusundaki kararlılığını da ortaya koyduğu belirtildi. - İSTANBUL

CoinTR’den 1.000 TL Hediye! Hemen Üye Ol, Kolayca Kazanmaya Başla! Şimdi Katıl! ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

CHP'li belediye başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "yürekten" kutladı
img

Yanmış yüzünün fotoğrafını "Hassas içerik" notuyla paylaştı
img

Kupa maçında görülmemiş olay! Hakem maça devam edemedi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sevgilisini sokak ortasında öldürüp kafasına sıktı

Sevgilisini sokak ortasında silahla öldürüp kendi kafasına sıktı
Kıymetli maden altın düşüşünü üçüncü güne taşıdı

Altın için felaket senaryosu yaşanıyor
Paketin üzerinde yazanlar yalanmış! Bakanlık, vatandaşı kandıran markaları tek tek ifşa etti

Bu markalardan uzak durun! Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
Kenan Yıldız da penaltı kaçırdı: Juventus kupadan elendi

Penaltının başına geçen milli futbolcumuz kabusu yaşadı
Bütün ülke Arda Güler'i konuşuyor

Ortalık yangın yeri! Bütün ülke Arda'yı konuşuyor
Uzak Şehir'de flaş ayrılık! Usta oyuncu Mahmut Cevher, ekibe veda etti

Usta oyuncudan ekibe duygusal veda

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.