Pazarlar'da çilek üretimine destek

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde çilek üretimini artırmaya yönelik önemli bir adım atıldı.

Pazarlar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "Çilek Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında, yüzde 50 hibeli 25 bin adet çilek fidesinin 5 dekar alanda dikimi tamamlandı.

Yetkililer, proje ile üreticilerin gelir düzeyinin artırılması, tarımsal üretimde çeşitliliğin sağlanması ve çilek yetiştiriciliğinin bölgede yaygınlaştırılmasının amaçlandığını belirtti.

Ayrıca üreticilere yönelik teknik destek çalışmalarının da sürdüğü ifade edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı