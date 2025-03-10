Suriye'de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı

Suriye'de bir cephe daha açıldı! Terör örgütü saldırdı
Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin

Bakan Kurum fiyatı duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin
Ece Gürel'in hocası cadılık eğitimlerini kabul etti, babası isyan etti: Oruçlu cadı mı olur?

Ece Gürel'in hocası cadılık eğitimlerini kabul etti, babası isyan etti
Sevcan hemşire satırla öldürüldü! Daha 2 ay önce evlenmişlerdi

Sevcan hemşire satırla öldürüldü! Daha 2 ay önce evlenmişlerdi

Pastırmacı Yasin Güzel Ramazan Satışlarından Memnun

Pastırmacı Yasin Güzel Ramazan Satışlarından Memnun
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pastırmacı Yasin Güzel, Ramazan ayındaki satışların özellikle ilk ve son hafta yoğun geçtiğini belirtti. Sucuk içi ve pastırma fiyatlarını açıklayarak, vatandaşların sofralarında bu ürünleri eksik etmemeleri gerektiğini vurguladı.

Pastırmacı Yasin Güzel, Ramazan içindeki satışlardan memnun olduklarını söyleyerek, "Bizim için ilk ve son hafta çok daha yoğun geçer" dedi.

Ramazan'ın gelmesi ile sucuk içinin de tezgahlarda yerini aldığını söyleyen Yasin Güzel, "Ramazan'da da fiyatlarımızda bir değişiklik yok. Sucuk fiyatlarımız aynı, 500 TL'den başlıyor 850 TL'ye kadar değişiklik gösterebiliyor. Pastırma fiyatlarımız da şu anda bin 200 TL'den başlıyor bin 800 TL'ye kadar değişiklik gösteriyor. Tabi Ramazan gelince de Ramazan'ın vazgeçilmezi sucuk içi de tezgahlarımızdaki yerini aldı. Sucuk içinin fiyatı da şu anda yarım kiloluk paketler halinde satıyoruz ve yarım kilo fiyatı da 350 TL. Sucuk içinde yağ oranı az olursa kalitesi yüksek olur. Müşterilerimiz pişirirken yağ oranının az olmasına dikkat ederse de kalitenin yüksek olduğunu görürler" dedi.

Güzel, Ramazan'ın özellikle ilk ve son haftasının kendileri için daha yoğun geçtiğini söyleyerek, "Ramazan'ın ilk haftası bizler için çok hareketli geçer. İnsanlar iftariyelik pastırmalarını ve sucuk içlerini evlerine alırlar. İlk haftadan sonra biraz durağan geçebilir. Tabi son hafta da bayram haftası olduğu için daha yoğun bir dönem başlar. Ramazan'ın ilk ve son haftası çok daha yoğun geçer bizler için. Vatandaşlarımız çok az da olsa sofralarında pastırmasını, sucuğunu, sucuk içini eksik etmesinler. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Tarih artık net! İddianame kabul edildi, hakim karşısına çıkacaklar
img

Takımın yarısını birden gönderecek
img

Sinirlenen müşteri, arabasıyla galeriye daldı: 8 yaralı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Köpek saldırısında mı öldü? Rana'nın otopsi raporu çıktı

Köpek saldırısında mı öldü? Rana'nın otopsi raporu çıktı
Futbolseverler müjde! Dev maçların hepsi şifresiz

Futbolseverler müjde! Dev maçların hepsi şifresiz
Şara, 1000'den fazla kişinin öldüğü Lazkiye'deki olaylar için harekete geçti

Ölü sayısı 1000'i aşınca Şara'dan ilk hamle geldi
TSK'dan ihraç edilen teğmenler Ankara'da ortak ev tutmuş

TSK'dan ihraç edilen teğmenler şimdi ne yapıyor?
CHP'li vekiller, Suriye'de insani güvenlik koridoru açılmasını istedi

Vekiller soluğu sınırda aldı! Tek bir istekleri var
Survivor'da eşi benzeri görülmemiş olay! Bakanlık müdahale etti

Survivor'da eşi benzeri görülmemiş olay

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.