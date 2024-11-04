PASAPORT ÜCRETLERİ! 10 yıllık pasaportun ücreti ne kadar? 2025 Ehliyet ve pasaport harcı ne kadar olacak?

2025 yılı için ehliyet ve pasaport harç ücretleri resmi olarak belirlendi ve vatandaşlar bu yeni ücretlerin ne kadar olacağını merakla takip ediyor. Özellikle 10 yıllık pasaport almak isteyenler için harç miktarı ve ehliyet almayı planlayanlar için yeni dönem ücretleri büyük önem taşıyor. Bu yıl, enflasyon oranlarına göre güncellenen harç ücretleri, birçok kişi için yurtdışı seyahat planlamaları ve sürücü belgesi başvurularında dikkate alınacak bir unsur olarak öne çıkıyor. Peki, 10 yıllık pasaportun ücreti ne kadar? 2025 Ehliyet ve pasaport harcı ne kadar olacak? Detaylar haberimizde...

PASAPORT ÜCRETLERİ 2025 NE KADAR?

İlk belirlemelere göre yeni yılda pasaport harcı;

6 ay: 2.351,87 TL

1 yıl: 3.439,03 TL

2 yıl: 5.644,03 TL

3 yıl: 8.012,89 TL

4 yıl ve üzeri: 11.281,85 TL

Pasaport defteri: 1.137,31 TL

2025 EHLİYET HARÇLARI NE KADAR OLACAK?

Ehliyet Harcı (A sınıfı)

2024: 1.308 TL

2025: 1.882 TL

Ehliyet Harcı (B sınıfı)

2024: 3.945 TL

2025: 5.678 TL