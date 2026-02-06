Haberler

Parasını ne altına ne de gümüşe yatırdı: Aylık kazancı 1 milyon TL

Güncelleme:
Annesinin çeyiz için biriktirdiği altınlarla kepçe ve iş makinesi alan Cansın Karakuş, şantiyelerde çalışmaya başlayarak aylık 200 bin TL ile 1 milyon TL arasında gelir elde edebildiğini açıkladı.

  • Cansın Karakuş, annesinin çeyiz için biriktirdiği altınları kullanarak iş makinesi ve kepçe alarak şantiyelerde çalışmaya başladı.
  • Cansın Karakuş'un aldığı kepçe 5 milyon TL değerinde ve 9 tonluktur.
  • Cansın Karakuş'un aylık geliri iş durumuna göre 200 bin TL ile 1 milyon TL arasında değişmektedir.

Yastık altında "bir gün lazım olur" düşüncesiyle saklanan altınlar, Cansın Karakuş'un iş hayatındaki başlangıcına dönüştü. Annesinin çeyiz için biriktirdiği altınları değerlendiren Karakuş, iş makinesi ve kepçe alarak şantiyelerde çalışmaya başladı.

PEMBE BARETLE ŞANTİYEDE

Şantiyelerde pembe baretiyle dikkat çeken Karakuş, aldığı kepçenin 5 milyon TL değerinde ve 9 tonluk olduğunu belirtti. Karakuş, "Çeyiz paralarımız ile kendimize kepçe alıp iş kuruyoruz" sözleriyle yatırımının büyüklüğünü anlattı.

"BÜLENT ERSOY DA BU İŞİ YAPIYORMUŞ"

Tüm birikimini iş makinesi ve kepçeye yatırdığını ifade eden Karakuş, bu alanda maddi olarak iyi ilerlediğini söyledi. Karakuş, "Bülent Ersoy da bu işi yapıyormuş, kepçeleri varmış" diyerek sektörün kazanç potansiyeline dikkat çekti.

MESLEK AİLEDEN GELİYOR

Babasının 13 yaşından bu yana kepçe operatörlüğü yaptığını belirten Karakuş, annesinin son 5 yıldır çeyiz için altın biriktirdiğini öğrendikten sonra kredi çekerek peşinat ödediğini ve iş makinelerini aldığını söyledi. Hedefinin annesinin biriktirdiği altınları yerine koymak olduğunu vurgulayan Karakuş, şantiyede işi sahada öğrendiğini dile getirdi.

AYLIK KAZANCINI AÇIKLADI

Yaptığı yatırımın kazancına da değinen Karakuş, aylık gelirinin iş durumuna göre değiştiğini belirterek, "Minimum 200 bin TL'den 1 milyon TL'ye kadar çıkabiliyor" dedi.

