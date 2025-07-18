Pamukkale Üniversitesi ile Yeşilyuva Kooperatifi Arasında Önemli Protokol İmza Altına Alındı

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Acıpayam MYO ile Yeşilyuva Ayakkabıcılar Kooperatifi arasında imzalanan protokol kapsamında staj yapan öğrencilere 5 bin 500 TL ücret, programa ilk iki sıradan yerleşen öğrencilere burs, 1000 çift ayakkabı üretimi ve mezun 20 öğrenciye istihdam desteği sağlanacak.

Pamukkale Üniversitesi Acıpayam Meslek Yüksekokulu (MYO) ile Yeşilyuva Ayakkabıcılar Kooperatifi Başkanlığı arasında; öğrencilerin uygulamalı eğitim, staj, üretim ve istihdam süreçlerine katılımını içeren kapsamlı bir iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında; staj yapan öğrencilere aylık 5500 TL ücret, programa ilk iki sıradan yerleşen öğrencilere burs, 1000 çift ayakkabının üniversite-sektör ortaklığıyla üretilmesi ve mezun olan 20 öğrencinin öğrenim alanına uygun şekilde istihdam edilmesi kararlaştırıldı. Bu yönüyle protokol, eğitim-üretim-istihdam zincirini bütüncül bir yaklaşımla desteklemeyi hedefliyor.

Programın ilk aşamasında Rektör Prof. Dr. Mahmud Güngör; Yeşilyuva Ayakkabıcılar Kooperatifi Başkanı Arif Alagöz, Acıpayam MYO Müdürü Doç. Dr. Ali Kurt ile Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü Öğretim Görevlileri Aslıhan Tugan ve Fatma Filiz Yıldırım'ı makamında kabul etti.

Görüşmenin ardından düzenlenen protokol imza töreninde; üniversite-sektör bütünleşmesine güçlü bir örnek teşkil eden protokol, Rektör Prof. Dr. Mahmud Güngör ile Kooperatif Başkanı Arif Alagöz tarafından imzalandı.

Protokol ile Acıpayam MYO Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü öğrencileri, Yeşilyuva Ayakkabıcılar Kooperatifi'nde uygulamalı eğitim, staj ve üretim faaliyetlerine aktif olarak katılacak. - DENİZLİ