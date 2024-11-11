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Pamukkale Turizm, Aydın-Denizli Otoyolu ile Seyahat Süresini 2,5 Saate Düşürdü

Pamukkale Turizm, Aydın-Denizli Otoyolu ile Seyahat Süresini 2,5 Saate Düşürdü
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Pamukkale Turizm, yeni açılan Aydın-Denizli Otoyolu sayesinde Denizli-İzmir arasındaki otobüs seferlerini hızlandırarak yolculuk süresini 2 saat 30 dakikaya indirdi. Operasyon Müdürü Ahmet Dombaz, yapılan sefer planlamaları ile yolculara daha hızlı ve konforlu seyahat imkanı sunduklarını belirtti.

Türkiye'nin önde gelen seyahat firması Pamukkale Turizm, kısa süre önce ulaşıma açılan Aydın-Denizli Otoyolundan düzenlediği ekspres seferleriyle Denizli- İzmir arasındaki seyahat süresini 2 saat 30 dakikaya düşürdü.

Geçtiğimiz günlerde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından açılışı yapılan 163 kilometre uzunluğundaki Aydın-Denizli Otoyolu, Ege bölgesindeki seyahat sürelerini önemli ölçüde kısaltarak kara yolunda daha güvenli ve hızlı bir ulaşım alternatifi sunmaya başladı. Yeni otoyoldan geçen araçlar, güzergahta 40 noktada yer alan trafik ışıklarındaki dur-kalk beklemelerini ortadan kaldırarak kesintisiz ulaşım sayesinde hem zaman hem de akaryakıt tasarrufu sağlayacak.

Bu yeni otoyolun trafiğe açılmasıyla birlikte, İzmir-Denizli arasındaki otobüs seferleri de hızlı ulaşım avantajından faydalanmaya başladı. İlk olarak Pamukkale Turizm, seferlerini güncelleyerek yolculuk sürelerini yeniden düzenledi ve bu önemli gelişmeyi yolcularına sundu.

Pamukkale Turizm Operasyon Müdürü Ahmet Dombaz, "Aydın-Denizli Otoyolu'nun açılmasıyla birlikte, bu yeni güzergahın sunduğu avantajlardan yararlanarak sefer planlamalarımızı gözden geçirdik. Yeni otoyolu kullanarak İzmir-Denizli arasındaki seferlerimize Aydın ve Nazilli ara duraklarına uğramayan ekspres seferler ekleyerek yolculuk süresini 2,5 saate düşürdük. Ekspres seferlerimiz ile yolcularımıza daha hızlı bir seyahat imkanı sunarken, aynı zamanda konfor ve zaman tasarrufu sağladık. Bu yeni düzenlediğimiz ekspres seferlerimizle birlikte sadece kısa mesafeler değil, daha uzun mesafeli seyahatlerde de yolculuk sürelerini önemli ölçüde kısaltıyoruz. Aydın-Denizli Otoyolu ile birlikte ekspres seferlerimizle Antalya-İzmir arasındaki seyahat süresi de 6 saate düştü. 62 yıldır Türkiye'nin öncü seyahat markası Pamukkale Turizm olarak bizler de yapılan ulaşım ve altyapı yatırımlarından büyük mutluluk duyuyor ve bu gelişmelerle birlikte yolculukların keyfine keyif katmaya devam ediyoruz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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