Palm Yağı Temelli Beslenme Sempozyumu Gerçekleşti

KUALA Malezya Palm Yağı Kurulu (MPOB) Genel Müdürü Ahmad Parveez Ghulam Kadir, palm yağı temelli beslenmenin, gıda güvenliği, sağlık ve refah için önemli olduğunu belirterek, "Palm yağı endüstrisi doğal kaynakların sürdürülebilirliğini de güvence altına alan araştırma ve inovasyon yollarıyla sürdürülebilir kalkınma hedeflerini destekliyor." dedi.

MPOB ve Malezya Palm Yağı Konseyi (MPOC) ev sahipliğinde Kuala Lumpur Kongre Merkezinde gerçekleştirilen "Beslenme Sempozyumu"nda palm yağının sağlık endüstrisine katkıları ve kullanım alanları ele alındı.

"Daha Sağlıklı Bir Yarın İçin Bugün Palm Yağı Beslenmesini Güçlendirmek" temasıyla düzenlenen sempozyumda araştırmacılar, beslenme uzmanları, sektör temsilcileri ve politika yapıcılardan oluşan yerli ve yabancı 300'den fazla katılımcı bir araya geldi.

Sempozyumda palm yağının besin değeriyle ilgili kamuoyundaki yanlış algıların giderilmesine odaklanıldı ve palm temelli tokotrienollerin sağlık faydalarına dair en son bilimsel bulgular katılımcılarla paylaşıldı.

Sempozyumun palm yağı temelli beslenmenin laboratuvardan mutfağa taşınma potansiyelini gözler önüne serdiğini belirten Kadir, "Bilimsel araştırmalardan elde edilen bulgular, artık sağlıklı yaşam tarzını destekleyen fonksiyonel gıdaların geliştirilmesinde kullanılmaktadır. Buna, kırmızı palm yağında bulunan tokotrienoller ve karotenoidlerin kullanımı da dahildir" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmasında, Plantasyon ve Emtia Bakanı Seri Johari Abdul Ghani adına konuşan bakanlık genel sekreteri Dato Yusran Shah Mohd Yusof, palm yağına dair kamuoyu anlayışını geliştirmek amacıyla kanıta dayalı araştırma ve iletişimin güçlendirilmesinin önemini vurgularken, insanların sağlıklı, besleyici, uygun fiyatlı ve sorumlu bir şekilde üretilmiş gıdalar istediklerini, bu nedenle gerçek yaşam koşullarında test edilen araştırmalara yatırım yaptıklarını söyledi.

MPOB 11 işbirliği anlaşmasına imza attı

Açılış töreninde ayrıca, MPOB ile çeşitli yükseköğrenim kurumları ve araştırma kuruluşları arasında toplam 11 işbirliği anlaşması imzalanırken, bu anlaşmalarla, palm tokotrienolleri üzerine yara iyileşmesi, kanserle mücadele, organ koruma ve metabolik sağlık gibi alanlarda yapılacak ortak araştırmaları resmileştirildi.

Toplam dokuz bilimsel bildiri sunulan sempozyumda, yağ beslenmesi, diyet ve yaşam tarzı ile fitobesinler gibi konuları öne çıktı. King's College London Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Thomas Sanders, palm yağının dengeli bir doymamış yağ kaynağı olduğunu ve sağlıklı bir diyetin parçası olarak kullanılabileceğini ifade etti.

Taylor's Üniversitesinden Prof. Dr. Tilakavati Karupaiah ise palm yağının kardiyometabolik sağlığı destekleyebileceğini gösteren yerel kanıtlar ışığında küresel beslenme kılavuzlarının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Bunların yanı sıra sempozyum kapsamında sektör ortaklarının yenilikçi uygulamalarını sergileyen palm yağı bazlı sağlık ürünleri ve fonksiyonel gıdalardan oluşan bir sergi de düzenlendi.