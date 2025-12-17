Haberler

Malatya İş İnsanları Platformu Başkanı Özköse: "17-25 Aralık, milli iradeye yönelik bir müdahale girişimidir"

Malatya İş İnsanları Platformu Başkanı Ahmet Özköse, 17-25 Aralık sürecinin Türk demokrasisi ve milli iradeye yönelik açık bir müdahale girişimi olduğunu belirtti. Bu sürecin yargı ve bürokrasideki yapılanmalar aracılığıyla devletin bekasına yönelik planlı bir müdahale olduğuna dikkat çekti.

Malatya İş İnsanları Platformu Başkanı Ahmet Özköse, 17-25 Aralık sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu dönemin Türk demokrasisine ve milli iradeye yönelik açık bir müdahale girişimi olarak tarihe geçtiğini belirtti.

Başkan Özköse, 17-25 Aralık sürecinde sandıkta elde edilemeyen siyasi sonuçların, yargı ve bürokrasi içerisine sızmış bir yapı eliyle sağlanmaya çalışıldığını ifade ederek, "Bu yapılanma, devletin anayasal düzenini hedef almış; yalnızca seçilmiş iradeyi değil, Türkiye'nin kurumsal yapısını, ekonomik istikrarını ve toplumsal huzurunu da doğrudan etkilemiştir" dedi.

Yaşanan gelişmelerin ülkeye ciddi mali ve sosyal bedeller ödettiğini kaydeden Özköse, gelinen noktada 17-25 Aralık sürecinin bir yolsuzluk soruşturması değil, devletin bekasına yönelik planlı bir müdahale olduğunun yargı kararları ve süreç içerisinde yaşananlarla netlik kazandığını belirtti.

Özköse açıklamasında, "Dün nerede duruyorsak bugün de aynı yerde duruyoruz. Hukukun üstünlüğü, milli irade ve demokratik meşruiyet temelinde, benzeri yapılanmalarla mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğine inanıyoruz" diye konuştu - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
