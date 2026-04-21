Haberler

Öz Büro İş Sendikası, vergi çalıştayı düzenleyecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Öz Büro İş Sendikası, 'Bordroda Adalet, Vergide Hakkaniyet' temasıyla 27 Nisan'da vergi çalıştayı gerçekleştirecek. Çalıştayda, vergi adaleti ve ücret gelirlerinin vergilendirilmesi üzerine uzman görüşleri alınacak.

Ücret gelirlerinin vergilendirilmesi ve vergi adaletinin konunun uzmanı akademisyenlerce ele alınacağı çalıştaya, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Vedat Bilgin de katılacak.

Öz Büro İş Sendikası Genel Başkanı Baki Gülbaba, çalıştayda çalışanların ücretlerinden kesilen verginin yüzde 15'e sabitlenmesi talebini gündeme getirecek.

Çalıştayın ardından hazırlanacak sonuç raporunun, çalışanların vergi mevzuatına yönelik taleplerine ışık tutması bekleniyor.

Kaynak: AA / Özcan Yıldırım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

