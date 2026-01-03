Haberler

Otoyol ve köprülerde 2025'te 1,1 milyardan fazla araç geçişi oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2025'te otoyol ve köprülerden 1 milyar 122 milyon 336 bin 942 araç geçişi olduğunu bildirdi.

Uraloğlu, 2025 yılına ait kara yolu trafik verilerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) sorumluluğundaki otoyol ve köprülerle kamu özel işbirliği (KÖİ) modeli ile hayata geçirilen projelerdeki araç hareketliliğine ilişkin bilgileri paylaşan Uraloğlu, "2025'te otoyol ve köprülerden toplam 1 milyar 122 milyon 336 bin 942 araç geçişi oldu." ifadesini kullandı.

KGM'ye bağlı otoyol ve köprülerden yaklaşık 586 milyon araç geçişi

Uraloğlu, KGM'ye bağlı Mahmutbey-Edirne, İstanbul-Ankara, Adana, Mersin, Çeşme-İzmir-Aydın Otoyolu ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü 2025'te 585 milyon 906 bin 492 aracın kullandığını bildirdi.

KÖİ modeliyle inşa edilen otoyol ve köprülerden geçen araç sayısına ilişkin bilgi veren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Kuzey Marmara, Malkara-Çanakkale, İstanbul-İzmir, Ankara-Niğde, Menemen-Aliağa-Çandarlı ve Aydın-Denizli otoyolları ile Yavuz Sultan Selim, Osmangazi ve 1915 Çanakkale köprülerinden de 1 yılda 536 milyon 430 bin 450 araç geçiş yaptı."

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
