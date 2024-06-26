Otomotiv sektörüyle ilgili kritik karar! Bakanlık güvenlik yönetmeliğini 31 Ağustos'a erteledi

Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı, motorlu taşıtlar piyasasını yakından ilgilendiren bir karar aldı. 7 Temmuz'da yürürlüğe girmesi beklenen GSR2 (Küresel Güvenlik Yönetmeliği 2) bir buçuk ay sonraya ertelendi.

MEVCUT YÖNETMELİKLE SIFIR ARAÇ SATIŞINA DEVAM

Bakanlığın, düzenlemeye ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre Genel Güvenlik Yönetmeliği'nin uygulama tarihi 7 Temmuz 2024'ten 31 Ağustos 2024'e tarihe ertelenmiş oldu.

Aylardır konuşulan ve otomotiv piyasasındaki satışları da etkileyen gelişme sonrası stokta bulunan ve önümüzdeki bir buçuk ay boyunca ithal edilecek araçlar mevcut güvenlik yönetmeliğiyle satılabilecek.

ARAÇ PİYASASI NASIL ETKİLENECEK?

Yönetmelik nedeniyle ellerindeki araç stoklarını eritmeye çalışan otomobil markaları uzun süredir kampanya düzenlerken ikinci el piyasası da bu durumdan olumsuz etkileniyordu. Bakanlığın erteleme kararıyla kampanyaların sürmesi ve çeşitlenmesi beklenirken durum, araç almak için imkan sahibi olanlar için fırsat olarak değerlendiriliyor.