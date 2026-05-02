Otomotiv endüstrisi nisanda 3,9 milyar dolarla en fazla ihracat yapan sektör oldu

Otomotiv endüstrisi, nisan ayında 3,9 milyar dolarla en fazla ihracata imza atan sektör olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, nisan ayında sanayi grubu sektörlerinden otomotiv endüstrisi 3,9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. En fazla ihracat yapan sektörler arasında kimyevi maddeler ve mamulleri 3,1 milyar dolarla ikinci, elektrik ve elektronik sektörü ise 1,8 milyar dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Nisan ayında oransal olarak en fazla ihracat artışı sağlayan sektör yüzde 172,4 ile gemi, yat ve hizmetleri oldu.

Türkiye ihracatının yüzde 82,2'sini gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı nisan ayında yüzde 23,4 artışla 18,3 milyar dolar olarak hesaplandı.

Geçen ay ihracatın yüzde 14,7'sini gerçekleştiren tarım grubunda yüzde 18,4 artışla 3,3 milyar dolarlık, ihracatın yüzde 3'ünü oluşturan madencilik grubunda ise yüzde 43 artışla 678,2 milyon dolarlık dış satım yapıldı. Nisan ayında 166 ülke ve bölgeye ihracat artarken 54 ülke ve bölgeye dış satımda düşüş görüldü.

En fazla ihracat Almanya'ya

Geçen ay en fazla ihracat yapılan ülkeler 1,9 milyar dolarla Almanya, 1,3 milyar dolarla İtalya ve ABD oldu.

Bu dönemde en çok ihracat yapan iller ise 8,5 milyar dolarla İstanbul, 2,3 milyar dolarla Kocaeli ve 1,7 milyar dolarla Bursa olarak sıralandı.

Söz konusu dönemde, parite ihracata 435 milyon dolarlık katkı verdi.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2025 ve 2026'nın nisan ayları ve son 12 aylık ihracat verileri, değişim oranları ve toplam içindeki payları şöyle (bin dolar):

1 - 30 NISANSON 12 AYLIK
SEKTÖRLER20252026Değişim ('26/'25)Pay(26) (%)2024 - 20252025 - 2026Değişim ('26/'25)Pay(26) (%)
I. TARIM2.768.2633.278.67818,414,736.173.89736.654.7151,315,2
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER1.859.3972.254.22921,210,124.543.41624.542.3500,010,2
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 956.2011.112.25816,35,012.086.29812.145.5600,55,0
Yaş Meyve ve Sebze 235.495329.48139,91,53.433.1484.131.97720,41,7
Meyve Sebze Mamulleri 197.644210.0706,30,92.649.3682.545.300-3,91,1
Kuru Meyve ve Mamulleri 133.033134.7811,30,61.847.6951.675.157-9,30,7
Fındık ve Mamulleri 208.114332.39759,71,52.698.3102.387.115-11,51,0
Zeytin ve Zeytinyağı 36.78337.4741,90,2701.133440.287-37,20,2
Tütün 77.19981.2615,30,4978.9831.057.0738,00,4
Süs Bitkileri ve Mamulleri14.92916.50610,60,1148.481159.8817,70,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER287.906321.26911,61,43.744.0644.171.87511,41,7
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller287.906321.26911,61,43.744.0644.171.87511,41,7
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ620.961703.18013,23,27.886.4177.940.4900,73,3
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri620.961703.18013,23,27.886.4177.940.4900,73,3
II. SANAYİ14.829.76718.298.98623,482,2186.675.610197.298.4025,782,0
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER1.071.6801.256.75117,35,613.904.65313.577.864-2,45,6
Tekstil ve Hammaddeleri769.939895.59616,34,09.570.2919.346.278-2,33,9
Deri ve Deri Mamulleri 102.626123.72920,60,61.513.5161.412.611-6,70,6
Halı 199.115237.42619,21,12.820.8462.818.976-0,11,2
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.2.611.3833.114.14819,314,030.553.71132.352.7075,913,4
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 2.611.3833.114.14819,314,030.553.71132.352.7075,913,4
C. SANAYİ MAMULLERİ11.146.70413.928.08725,062,6142.217.246151.367.8306,462,9
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.225.0791.451.05218,46,517.558.74516.683.715-5,06,9
Otomotiv Endüstrisi3.141.7733.855.30822,717,337.960.86942.637.25912,317,7
Gemi, Yat ve Hizmetleri129.783353.493172,41,61.836.7142.718.72848,01,1
Elektrik ve Elektronik1.378.7931.772.00728,58,016.890.64618.349.9888,67,6
Makine ve Aksamları853.1851.026.31620,34,610.941.56011.493.5955,04,8
Demir ve Demir Dışı Metaller 1.080.1871.362.56426,16,112.757.44113.662.6197,15,7
Çelik1.300.3311.438.22210,66,516.303.77516.451.0140,96,8
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri387.282427.78110,51,94.320.6844.550.9005,31,9
Mücevher503.105601.53219,62,78.747.3446.820.022-22,02,8
Savunma ve Havacılık Sanayii538.174962.34378,84,37.638.53010.634.62839,24,4
İklimlendirme Sanayii609.011677.46811,23,07.260.9387.365.3621,43,1
III. MADENCİLİK474.386678.15943,03,05.987.1346.611.98910,42,7
Madencilik Ürünleri474.386678.15943,03,05.987.1346.611.98910,42,7
T O P L A M (TİM*)18.072.41622.255.82223,1100,0228.836.641240.565.1055,1100,0
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı2.707.0143.147.03216,312,435.981.66735.279.219-2,012,8
GENEL İHRACAT TOPLAMI20.779.43025.402.85422,3100,0264.818.308275.844.3244,2100,0

Kaynak: AA / Emirhan Yılmaz
