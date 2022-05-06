Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı, Ocak-Nisanda Geçen Yılın Aynı Dönemine Göre Yüzde 18,5 Daraldı

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre; Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2022 yılı ocak-nisan aylarını kapsayan yılın ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,5 oranında daraldı.

ODD nisan ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarına dair verileri paylaştı. Buna göre; otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2022 nisan ayında yüzde 2,4 ve otomobil pazarı yüzde 5,8 daralırken, hafif ticari araç pazarı yüzde 10,4 oranında arttı.

OTOMOBİL VE HAFİF TİCARİ ARAÇ PAZARI GEÇEN YILIN NİSAN AYINA GÖRE YÜZDE 2,4 DARALDI

Nisan ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2021 yılı nisan ayına göre yüzde 2,4 daraldı. Satılan araç sayısı 60 bin 35 adet oldu. 2022 nisan ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,8 azaldı. Bir ayda satılan otomobil sayısı 45 bin 564 adet oldu. Hafif ticari araç pazarı yüzde 10,4 arttı. Bu ayda satılan hafif ticari araç sayısı 14 bin 471 adet olarak hesaplandı.

YILIN İLK 4 AYINDA TOPLAM ARAÇ PAZARINDAKİ DARALMA YÜZDE 18,5 OLDU

ODD verilerine göre; Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2022 yılı ocak-nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,5 oranında daraldı. Yılın ilk 4 ayında toplam 212 bin 85 adet araç satıldı.

4 AYDA OTOMOBİL SATIŞLARI YÜZDE 20,7, TİCARİ ARAÇ SATIŞLARI YÜZDE 10,2 AZALDI

Otomobil satışları, 2022 yılı ocak-nisan döneminde geçen yıla göre yüzde 20,7 oranında azaldı. Bu dönemde satılan toplam otomobil sayısı 162 bin 398 adet oldu. Hafif ticari araç pazarı ise yüzde 10,2 azalarak 49 bin 687 adet oldu.

10 YILLIK VERİLER DE DARALMAYI İŞARET ETTİ

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık nisan ayı ortalama satışlara göre yüzde 5,1 azaldı. Otomobil pazarı da 10 yıllık nisan ayı ortalama satışlara göre yüzde 6,8 oranında daraldı. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık nisan ayı ortalama satışlara göre yüzde 0,9 arttı.

EN ÇOK BENZİNLİ ARAÇ SATILDI

Nisan ayında 115 bin 094 adet benzinli otomobil, 25 bin 576 adet dizel otomobil,16 bin 606 adet hibrit otomobil, 3 bin 734 adet oto gazlı ve bin 388 adet de elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.