Otokar, Manila'da Savunma Fuarında ARMA II'yi Sergiliyor

Otokar, 25-27 Eylül arasında Filipinler'in başkenti Manila'da gerçekleşecek olan Asya Savunma ve Güvenlik Fuarı'nda (ADAS 2024) yerini aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, savunma sanayisindeki gücünü Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen ADAS 2024'te sergiliyor. Otokar, 27 Eylül'e kadar devam edecek olan fuar süresince, standında ölçekli bir modelini sergileyeceği ARMA II 8x8 Zırhlı Muharebe aracının yanı sıra, zırhlı araçlarından oluşan geniş ürün gamını ve kule sistemlerindeki yetkinliklerini tanıtacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Otokar Savunma Sanayi Genel Müdür Yardımcısı Sedef Vehbi, Otokar'ın global savunma sanayisindeki etkinliğini her geçen gün artırdığını belirtti.

Vehbi, kara araçları alanında NATO ve Birleşmiş Milletler'in tedarikçisi olan Otokar'ın, 33 binden fazla askeri aracının, beş kıtada 40'tan fazla ülkede, zorlu iklim koşullarında, riskli bölgelerde aktif olarak hizmet verdiğini aktararak, "Dünya çapında farklı coğrafyalarda kazandığımız deneyimi araç geliştirme çalışmalarımıza yansıtıyoruz. Kullanıcıların ihtiyaçlarını en iyi şekilde analiz ederek, AR-GE ve mühendislik gücümüzün yanında test konusundaki uzmanlığımızla gereksinimleri en hızlı şekilde karşılıyoruz. Otokar araçları halihazırda Asya-Pasifik bölgesinde başarıyla hizmet veriyor. İhracat fırsatlarını yakından takip ediyor, bölgedeki varlığımızı artırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

ARMA II, üç yıllık çalışma sürecinin ardından tüm testleri başarıyla geçti

Otokar'ın, sıkça rastlanan asimetrik tehditleri de göz önüne alarak geliştirdiği ARMA II 8x8, dünyada kendi sınıfındaki yüksek balistik, mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) korumasını, yüksek arazi kabiliyetiyle birlikte optimum şekilde sunuyor.

40 ton azami yüklü ağırlığa sahip araç muharebe koşullarında daha fazla taşıma kapasitesi, daha fazla koruma özelliklerinin yanı sıra 120 milimetre kalibreye kadar ağır silah sistemlerinin entegrasyonuna imkan veriyor. Yüksek teknolojiye sahip bir araç olan ARMA II'de 6 silindirli, turbo dizel, 720 BG gücünde motor yer alıyor.

Üç yıllık çalışma sürecinin ardından tüm testleri başarıyla geçen ARMA II, zırhlı muharebe aracından zırhlı personel taşıyıcıya, komuta kontrol aracından hava savunma görevlerine kadar pek çok farklı göreve uygun bir platform sunuyor.

Büyütülebilen gövde ana yapısının sağladığı ilave hacmiyle hem bakım-onarım hem de ambulans gibi çeşitli görevleri de yerine getirebiliyor.