Osmaniye Zorkun'da yaban hayatı sahasının sınırları Cumhurbaşkanı kararıyla değiştirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Osmaniye Zorkun Yaylası Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nın sınırları, Cumhurbaşkanı Kararı'nın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla değiştirildi. Kara Avcılığı Kanunu gereğince yapılan değişikliğe ilişkin harita ve liste de kararda yer aldı.
Osmaniye Zorkun Yaylası Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nın sınırlarının değiştirilmesi kararlaştırıldı.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Osmaniye Zorkun Yaylası Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nın sınırlarında Kara Avcılığı Kanunu gereğince değişikliğe gidildi.
Kararda, sınır değişikliğine ilişkin harita ve listeye de yer verildi.
Kaynak: AA