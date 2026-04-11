DENİB'in yeni başkanı Osman Uğurlu oldu

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı sonucunda Osman Uğurlu DENİB Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı 10 Nisan Cuma günü gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DENİB Yönetim Kurulu Başkan'ı Osman Uğurlu, önceki Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Memişoğlu'na katkıları için teşekkür ederek yeni döneme ilişkin vizyonunu paylaştı.

Denizli'nin 4,7 milyar doları aşan ihracatı, 183 ülkeye ulaşan ağı ve yaklaşık 1700 ihracatçısıyla öne çıktığını vurgulayan Uğurlu, şunları kaydetti:

"Yönetim kurulumuzla birlikte Denizli'nin köklü üretim mirasını, dijitalleşme ve inovasyonla daha ileri taşıyacağız. İhracatçılarımızın finansmana erişimini kolaylaştıran, yeni pazarlara açılımını destekleyen ve değişen küresel ticaret dinamiklerine hızlı uyum sağlayan bir yapı kuracağız. Yeşil dönüşümden e-ihracata, markalaşmadan tasarım odaklı üretime kadar geniş bir alanda somut adımlar atarak firmalarımızın rekabet gücünü kalıcı biçimde artırmayı hedefliyoruz."

Denizli ihracatının en büyük gücünün birlik ve beraberlik olduğunu ifade eden Uğurlu, "Denizli'nin kadim üretim kültürünü geleceğin ekonomisiyle buluşturacak, şehrimizi ihracatın yanı sıra inovasyonun da merkezi yapacağız. Birliğimizi, sektörlerin buluştuğu, ortak vizyonun paylaşıldığı ve ticaretin geleceğinin şekillendiği bir platform haline getireceğiz." değerlendirmesin bulundu.