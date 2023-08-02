Ortaca ve Dalaman'da Limon Üreticileri Tüccarları Bekliyor

Ortaca ve Dalaman bölgesinde enterdonato cinsi limon yetiştiren üreticiler, satış için tüccarların gelmesini bekliyor. Ziraat odası başkanları ve üreticiler, bir üreticinin bahçesinde incelemelerde bulundu. Limon sezonunun yeni başladığını belirten yetkililer, yaklaşık 90 bin ton civarında rekolte beklediklerini ifade etti. Üreticiler, ürünlerinin en iyi şekilde değerlendirilmesini ve çiftçilerin haklarının verilmesini temenni ediyor.