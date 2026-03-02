Orta Doğu'daki gerilimler deniz taşımacılığını yeniden şekillendiriyor

Asset GLI Denizyolu ve Hava Kargo Müdürü Burak Kerimoğlu, Orta Doğu'da son dönemde artan jeopolitik gerilimlerin deniz taşımacılığında yeni belirsizlikler oluşturduğunu belirtti.

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kerimoğlu, Orta Doğu'da artan güvenlik riskleri nedeniyle global armatörler ve Asya merkezli hat operatörlerinin, operasyonel ve finansal tedbirler devreye aldığını aktardı.

Kerimoğlu, "Özellikle Trans-Süveyş geçişlerinin askıya alınması ve bazı servislerin Ümit Burnu üzerinden yönlendirilmesi, küresel taşımacılıkta ciddi zaman kayıplarına yol açıyor. Hürmüz Boğazı geçişlerindeki kısıtlamalar ve Türkiye çıkışlı bazı Orta Doğu servislerinin askıya alınması ise bölgesel ticaret akışını doğrudan etkiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Transit süreleri uzuyor"

Sektörde "Savaş Riski Ek Ücreti" (WRS) ve "Acil Durum Çatışma Ek Ücreti" (ECS) uygulamalarının devreye alındığını belirten Kerimoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Transit süreleri uzuyor, aktarma limanlarında beklemeler artıyor. Küresel kapasitede daralma riski oluşurken, navlun ve ek maliyetlerde yukarı yönlü baskı görüyoruz. Çin çıkışlı ithalat yüklerinde navlun tekliflerinin geçici olarak askıya alınması ve bazı gemilerde yük kabulünün durdurulması da piyasadaki belirsizliği artırıyor. Yeni rezervasyon kısıtlamaları, boş konteyner teslimatının durdurulması ve soğutuculu konteyner taşımalarına yönelik sınırlamalar, özellikle gıda ve hızlı tüketim ürünleri ihracatçıları için risk oluşturuyor. Terminal sahasına giriş yapmış konteynerler için ek değerlendirme ve olası ECS uygulamaları da gündemde."

Kerimoğlu, Asset GLI olarak süreci gemi bazlı takip ettiklerini, yoldaki ve terminaldeki yükleri anlık izlediklerini, alternatif rota ve servis seçeneklerini devreye aldıklarını vurguladı.

Ek maliyet etkilerini müşterilerine şeffaf şekilde ilettiklerini ve operasyonel riskleri minimize edecek planlamalar yaptıklarını kaydeden Kerimoğlu, "Süreç dinamik şekilde ilerliyor. Orta Doğu ve Asya hattında yükü bulunan firmaların yakın temas halinde kalması, kritik önem taşıyor." değerlendirmesini yaptı.