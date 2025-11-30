Organik Tarım Üretimi 4,2 Kat Artış Gösterdi

Sağlanan desteklerle organik tarım üretimi 2002-2024 döneminde 4,2 kat artarak 1,3 milyon tonu aşarken iyi tarım uygulaması da 2007-2024 döneminde yaklaşık 109 kat artışla 6,1 milyon tona ulaştı.

AA muhabirinin Tarım ve Orman Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, organik tarımın artırılması için çalışmalar sürerken bu alanda üretimin yükseltilmesi, pazarlama kabiliyetinin geliştirilerek yaygınlaştırılması ve ekolojik dengenin korunması amacıyla, organik üretim yapan çiftçiler 2005'ten bu yana destekleniyor. Bu kapsamda 2025 yılında 3,1 milyon lirası organik arıcılık desteklemesi olmak üzere 100,9 milyon lira destek ödemesi yapıldı.

Söz konusu desteklerin yanı sıra 2026 üretim yılı için organik tarım faaliyeti yapan birinci derece tarımsal amaçlı örgüt üyesi çiftçilere ilave destek verilecek.

Destekler üretimi hareketlendirdi

Desteklerin üretime katkısı verilere de yansıdı. Bu çerçevede 2002 yılında 310 bin 125 ton olan organik bitkisel üretim 2024'te yüzde 320 artarak 1 milyon 301 bin 248 tona çıktı. Anılan dönemde üretici sayısı yüzde 193 artışla 12 bin 428'den 36 bin 412'ye, üretim alanı da yüzde 169 artarak 89 bin 827 hektardan 241 bin 490 hektara çıktı. Ürün çeşidi de yüzde 79 artışla 150'den 268'e ulaştı.

Organik üretilen hayvanların sayısı 2005'te büyükbaş için 1953, küçükbaş için 10 bin 66, kanatlı için 890 iken 2024'te sırasıyla 9 bin 289, 4 bin 88 ve 541 bin 661'ya yükseldi.

Organik arıcılık alanındaki üretici sayısı 2005'te 370 iken kovan sayısı 50 bin 486, üretilen ürün miktarı da 573 tondu. 2024'te bu rakamlar sırasıyla 596, 88 bin 645, 861 ton olarak gerçekleşti.

Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi kapsamında da bu yıl itibarıyla 59 ilde 93 alt proje yürütülüyor.

Gökçeada ve Bozcaada Tarımsal Kalkınma ve İskan Projesi çerçevesinde ise 165 üretici ve 18 arıcı ile 7 bin 175 dekar alanda organik tarım ve iyi tarım uygulamaları faaliyetleri gerçekleştiriliyor.

İyi tarım uygulamalarına destekler sürüyor

Öte yandan, 2008'den bu yana iyi tarım uygulamaları da destekleniyor. Bu kapsamda 2024'te 75,06 milyon lira, 2025'te ise 121,7 milyon lira destek ödemesi yapıldı.

İyi tarım uygulamaları kapsamında bitkisel üretim miktarı 2007'te 651 üreticiyle 5 bin hektarlık alanda 25 ürün çeşidiyle 56 bin ton üretim, 2024'te 7 bin 822 üreticiyle 393 bin hektarlık alanda 148 ürün çeşidiyle 6,1 milyon ton üretim olarak gerçekleşti. İyi tarımla üretilen üretim miktarının 2007'ye göre yaklaşık 109 kat arttığı görüldü.

Hayvancılıkta ise 2014'te 27,7 milyon olan kanatlı sayısı 2024'te 288,7 milyona yükseldi. 2016'da 1913 olan büyükbaş sayısı 2024'te 33 bin 555'e çıktı.

2012 yılında 12 ilde başlatılan İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi, 2025'te 49 ilde 75 projeyle uygulanmaya devam ediyor.