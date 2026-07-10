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Ordu'da taze fındık tezgahlarda: Kilosu 200 lira

Ordu'da taze fındık tezgahlarda: Kilosu 200 lira
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Karadeniz'de fındık hasadı öncesi Ordu'da üreticiler, taze fındıkları tezgahlarda 200 liradan satmaya başladı. Turistler ve gurbetçilerin yoğun ilgi gösterdiği taze fındık, resmi hasat dönemi başlamamasına rağmen talep üzerine satılıyor.

Karadeniz'in önemli tarım ürünlerinden fındıkta hasat dönemi yaklaşırken, Ordu'da bazı üreticiler bahçelerinden topladıkları taze fındıkları tezgahlarda satışa sunmaya başladı. Özellikle turistlerin ve gurbetçilerin yoğun ilgi gösterdiği noktalarda satışa çıkarılan taze fındığın kilogramı 200 liradan alıcı buluyor.

Sahil kesimlerinde hasat sezonunun yaklaşmasıyla birlikte olgunlaşan taze fındık, turistik alanlar ve yol kenarlarındaki tezgahlarda yerini aldı. Üreticiler, resmi hasat dönemi başlamamış olmasına rağmen fındığın yeterli olgunluğa ulaştığını ve gelen talepler doğrultusunda satış yaptıklarını ifade ediyor.

Kendi ürettiği yöresel ürünlerin yanı sıra taze fındık da sattığını belirten Gülbeyaz Zafer Çaytepeli, satışların yeni başladığını ve önümüzdeki günlerde talebin artmasını beklediklerini söyledi. Çaytepeli, "Müşterilerimiz istedikleri için getiriyorum. Şehrimizi gezmeye gelen yerli turistler ve farklı illerden gelen ziyaretçiler taze fındığa ilgi gösteriyor. Kendi ürünümüzü satıyoruz ve her yıl güzel satış yapıyoruz" dedi.

Ankara'dan Ordu'ya gelen ziyaretçilerden Orhun Yel ise kente her gelişlerinde taze fındık aldıklarını belirterek, "Biz buna yaş ya da süt fındık diyoruz. Her yerde bulunmuyor. Ordu'ya gelmişken yaklaşık 2 kilogram aldık. Bu haliyle tüketmeyi çok seviyoruz." ifadelerini kullandı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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