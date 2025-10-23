Haberler

Okyanusun Devleri Sergisi Ziyaretçilerini Ağırlıyor

İstanbul Akvaryum ve TÜDAV işbirliğiyle gerçekleştirilen 'Okyanusun Devleri' sergisi, deniz memelileri koleksiyonu ve eğitim odaklı içeriğiyle denizlerin büyülü dünyasını keşfetmek isteyen herkesi bekliyor. Sergi, deniz ekosistemlerinin korunmasına yönelik farkındalık yaratmayı da amaçlıyor.

İstanbul Akvaryum ve Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) işbirliğiyle hazırlanan "Okyanusun Devleri" sergisi, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sergide yer alan deniz memelileri koleksiyonu, kapsamlı bilimsel içeriği ve eğitim odaklı kurgusuyla her yaş grubundan ziyaretçiye denizlerin görkemli canlılarını yakından tanıma fırsatı sunuyor.

Sergi, deniz ekosistemlerinin korunmasına yönelik de farkındalık oluşturuyor. Kirlenme, hayalet ağlar, gürültü, habitat kaybı, iklim değişikliği ve plastik atıklar gibi nedenlerle Türkiye kıyılarında karaya vurduktan sonra bulunan ender deniz canlıları, koleksiyonda öne çıkan parçalar arasında bulunuyor.

Antalya'nın Kumluca sahilinden çıkarılan 16 metrelik kaşalot, Adana'nın Yumurtalık sahilinde bulunan 10,5 metre uzunluğunda ve 3,26 ton ağırlığındaki uzun balina ile İzmir'in Çeşme sahilinde kıyıya vuran Akdeniz foku gibi büyük canlılar, TÜDAV uzmanları tarafından titizlikle müze materyali haline getirilmek üzere İstanbul'a taşındı. Dev balinaların yüzlerce kemikten oluşan gövdesi, aylarca verilen uğraşın ardından bir araya getirildi.

İstanbul Akvaryum ve TÜDAV işbirliğiyle açılışının yapılmasının ardından kısa süre içinde binlerce kişiyi konuk eden sergi, hafta içi 10.00-19.00, hafta sonu ise 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

Kaynak: AA / Enes Ege - Ekonomi
