OKA, Kadınların Sanayideki Rolünü Güçlendiriyor

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) bölgesinde kadınların üretimdeki gücünü ve sanayide istihdam fırsatlarını artırmak amacıyla yürüttüğü çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir firmada, "OKA İhracatta İkiz Dönüşüm Teknik Destek Programı" kapsamında düzenlenen kadınlara yönelik kaynakçılık eğitim programı tamamlandı.

Makine ve imalat teknolojileri alanında Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Üniversitesi olan Hitit Üniversitesi tarafından Hitit Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. aracılığıyla verilen eğitimler, toplam 10 gün sürdü ve katılımcılar 80 saatlik yoğun bir programa dahil oldu. Temel iş güvenliği, malzeme bilgisi, ölçüm aletleri kullanımı, gazaltı kaynak, alüminyum kaynak ve sızdırmaz kaynak uygulamalarına yer verilen eğitimi başarıyla tamamlayan 15 kadına sertifikaları takdim edildi.

Otomotiv, iklimlendirme ve iş makineleri sektörlerine yönelik radyatör ve kalorifer üretimi yapan firma, bakırdan alüminyuma geçişle üretim teknolojisinde önemli bir dönüşüm süreci başlatarak kaynakçı olarak yetiştirilen 15 kadını bünyesinde istihdam etti.

Proje, Çorum sanayisinin yeşil dönüşüm sürecinde kadınların etkin rol almasına imkan tanıyor, aynı zamanda bölgedeki nitelikli iş gücü ihtiyacına da sürdürülebilir bir çözüm sunuyor.

Sertifika töreninde söz alan OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, projenin önemine dikkat çekerek, "Kadınların üretim süreçlerinde daha fazla yer alması, sadece firmaların verimliliğine değil, bölgesel kalkınmanın sosyal boyutuna da önemli katkı sağlıyor. Ajans olarak kadınların teknik ve üretim odaklı alanlarda istihdamını artırmayı hedefleyen çalışmalarımızı sürdürüyoruz. ARMOR Isı Transfer iş birliğinde hayata geçirdiğimiz bu çalışma da sanayide kadın emeğinin görünürlüğünü artıran güzel örneklerden biri oldu" dedi. - ÇORUM