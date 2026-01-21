Haberler

ÖRAV Çevrim İçi Atölyeleri yıl boyunca devam edecek

Güncelleme:
Garanti BBVA'nın desteklediği Öğretmen Akademisi Vakfı, öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla çevrim içi atölyelere başvuruları başlattı. Yeni düzenleme ile program yıl geneline yayılarak daha erişilebilir bir öğrenme deneyimi sunacak.

Garanti BBVA'nın kurucusu ve daimi destekçisi olduğu Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) tarafından düzenlenen Çevrim İçi Atölyelere başvurular başladı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen programda yeni dönem başlıyor.

Daha önce "Yarıyıl Atölyeleri" adıyla yürütülen program, artık yıl geneline yayılan, sürdürülebilir ve herkes için erişilebilir bir öğrenme deneyimi sunuyor.

Atölye içerikleri, öğretmenlerin mesleki becerilerini güçlendirmenin yanı sıra kişisel gelişimlerini destekleyen ve deneyim paylaşımını merkeze alan yaklaşımla öne çıkıyor.

Mesleki yolculuklar destekleniyor

Kapsayıcı eğitim ve öğrenmede evrensel tasarım, sosyal-duygusal öğrenme, iyi oluş ve mindfulness, iletişim ve koçluk becerileri, yaratıcı sanatlar ve hikaye anlatıcılığı, dijital araçlar ve yapay zeka destekli öğretim uygulamaları, farklılaştırılmış ve aktif öğrenme yaklaşımları gibi geniş bir yelpazede tasarlanan atölyeler, öğretmenlerin sınıf içi uygulamalarını zenginleştirmeyi ve mesleki yolculuklarını desteklemeyi hedefliyor.

Öğrenmenin ve paylaşmanın heyecanını bir arada yaşamak isteyen eğitimciler, atölyeye vakfın internet sitesinden kaydolabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖRAV Genel Müdürü Arzu Atasoy, öğretmenlerin gelişim olanaklarına eşit ve sürdürülebilir biçimde erişebilmesinin, eğitim ekosisteminin en kritik ihtiyaçlarından biri olduğunu belirtti.

Çevrim içi atölyelerle Türkiye'nin dört bir yanındaki öğretmenlere mekandan bağımsız, açık ve kapsayıcı bir öğrenme alanı sunduklarını aktaran Atasoy, "Amacımız, öğrenmeyi yıl geneline yayılan bir deneyime dönüştüren, öğretmenlerin mesleki ve kişisel yolculuklarını destekleyen güçlü bir ekosistem oluşturmak." ifadelerini kullandı.

