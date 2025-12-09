Dardanel Önentaş ve Önen Gıda "Anadolu 500" listesinde yer aldı

Niyazi Önen Holding şirketleri Dardanel Önentaş Gıda Sanayi AŞ ve Önen Gıda Sanayi AŞ, Ekonomist dergisinin "Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi" araştırmasında listeye girdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, araştırma sonuçlarında, Dardanel Önentaş Gıda Sanayi geçen yıla kıyasla 47 basamak yükselerek 162'nci sırada yer buldu. Önen Gıda ise listeye 322'nci sıradan giriş yaptı.

Çanakkale merkezli şirketlerden Dardanel Önentaş, araştırmanın sektörel sıralamasında 133 gıda firması arasında 46'ncı, Önen Gıda ise 92'nci oldu.

"Mr.NO" ve "Sushida" markalarını bünyesinde bulunduran Önen Gıda, sandviç, sushi, hazır yemek, soğutulmuş ve dondurulmuş deniz ürünleri alanlarında faaliyet gösteriyor.

"Gücümüz inovasyondan ve yatırımlardan geliyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dardanel Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen, gelişmiş AR-GE ve inovasyon kasları sayesinde bugünün yanı sıra "geleceğin markası" olarak konumlandıklarını belirtti.

Tüketici ihtiyaçlarını yakından takip ettiklerini, yenilikçi, sağlıklı ve katma değerli ürünler piyasaya sunduklarını aktaran Önen, şunları kaydetti:

"Dardanel olarak büyüme gücümüz, inovasyondan ve yatırımlardan geliyor. Yeni fabrika ve teknolojilere yapılan yatırımlarla, gıda teknolojileri ve ambalaj inovasyonundaki yatırımlarımızla sektördeki dönüşüme öncülük ediyoruz. Çanakkale ve İstanbul'daki üretim hatlarımız ve yeni yatırımlarımızla 4 binin üzerinde kişiye istihdam sağlıyor, bölgesel ve ülke ekonomisine önemli katkıda bulunuyoruz. Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi listesinde yer almak, hem ekonomiye sağladığımız katkının hem de yatırımcılarımıza uzun vadeli değer yaratma taahhüdümüzün somut bir göstergesi."