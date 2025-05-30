Nisan Ayında Türkiye'de İstihdamda Düşüş

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, nisanda aylık bazda 316 bin kişi azalarak 32 milyon 359 bin oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, nisanda bir önceki aya göre 316 bin kişi gerileyerek 32 milyon 359 bine düştü. İstihdam oranı da 0,5 puan azalışla yüzde 48,8 olarak gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 65,8 iken, kadınlarda yüzde 32,2 olarak kayıtlara geçti.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü nisanda bir önceki aya göre, 114 bin kişi azalarak 35 milyon 421 bin kişi oldu. İş gücüne katılma oranı da 0,2 puan düşüşle yüzde 53,4 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı, erkeklerde yüzde 70,9 iken, kadınlarda yüzde 36,4 olarak hesaplandı.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, nisanda bir önceki aya göre 1,2 saat azalışla 42,2 saat oldu.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, nisanda aylık bazda 3,4 puan artarak yüzde 32,2 olarak belirlendi. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 22,5 iken, işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 20 olarak tahmin edildi.

Nisan ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

15 ve daha yukarı yaştakiler Toplam Erkek Kadın Nüfus (bin kişi) 66.288 32.791 33.496 İş gücü (bin kişi) 35.421 23.240 12.182 İstihdam (bin kişi) 32.359 21.580 10.778 İşsiz (bin kişi) 3.063 1.660 1.403 İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi) 30.866 9.552 21.315 İş gücüne katılma oranı (yüzde) 53,4 70,9 36,4 İstihdam oranı (yüzde) 48,8 65,8 32,2 İşsizlik oranı (yüzde) 8,6 7,1 11,5 Genç nüfusta işsizlik oranı (15-24 yaş) 15,7 11,2 23,7

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