Nijeryalı Bakan Lokpobiri, ülkesinin hala "yakıt ithalatına bağımlı" olduğunu belirtti

Nijerya Petrol Kaynaklarından Sorumlu Devlet Bakanı Heineken Lokpobiri, ülkesinin yerli rafineri kapasitesinde kaydedilen artışa rağmen akaryakıt ihtiyacını karşılamak için hala ithalata bağımlı olduğunu söyledi.

Ulusal basındaki haberlere göre Lokpobiri, S&P Global tarafından ABD'nin Texas eyaletinin Houston kentinde düzenlenen "CERAWeek" konferansında konuştu.

Bakan Lokpobiri, Nijerya'nın son yıllarda yerli rafinaj kapasitesini önemli ölçüde artırdığını belirtti.

Buna rağmen mevcut üretimin ülkenin toplam tüketimini karşılamaya yetmediğini vurgulayan Lokpobiri, "Henüz yerli üretimin tek başına toplam tüketimi karşılayabildiği bir noktada değiliz." ifadesini kullandı.

Afrika'nın petrol ve doğal gaz zengini ülkelerinden biri olan Nijerya'da yerli üretimin akaryakıt arzındaki payının giderek arttığını aktaran Lokpobiri, ancak ithalatın halen tedarik zincirinin önemli bir parçası olmaya devam ettiğini kaydetti.

Lokpobiri, yerli rafineri kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü, bu süreçte akaryakıt ithalatının kaçınılmaz olacağını sözlerine ekledi.

37 milyar varillik petrol rezervi

Nijerya'nın tespit edilen 37 milyar varil petrol rezervi, dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ini oluşturuyor.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8. ülke ve petrol ihracatında 6. sırada yer alıyor.

Petrol yataklarının bulunduğu Delta bölgesinde, petrol alanlarına yönelik sabotajlar, çatışmalar ve adam kaçırma olayları yaşanıyor.