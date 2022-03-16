Niğde'de tarım ve hayvancılık gelişiyor

NİĞDE (AA) - Niğde'de tarım ve hayvancılık alanındaki üretim, Türkiye ekonomisine katkı sağlıyor.

Türkiye'de 2021 yılında fasulye, barbunya, patates, elma, beyaz lahana, çavdar, salçalık domates, nektarin ve kiraz üretiminde ilk 10'da yer alan kent, hayvansal ürünleriyle de öne çıkıyor.

Kentin 2016'da 3 milyar 139 milyon lira olan tarımsal hasılası, son 5 yılda yüzde 135 büyüyerek, 2020'de 7 milyar 391 milyon lira olarak gerçekleşti. Yaklaşık 20 bin lirayla kişi başı tarımsal üretim değerinde ülkede 4. sırada yer alan kentin 2021 yılında tarımsal hasılasının yaklaşık 8 milyar lira olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, AA muhabirine, kentin, tarımda markalaşma yolunda ilerlediğini ve "Niğde üretiyor, dünya tüketiyor" sloganıyla üretim planı yaptıklarını söyledi.

Kentin tarımsal ve hayvansal üretimde Türkiye'nin önde gelen illerinden olduğunu belirten Baş, geçen sene ilk defa Bosna Hersek ve Azerbaycan'a lahana ihraç ettiklerini dile getirdi.

Kentin doğası, rakımının yüksekliği, iklim koşulları, güneşlenme süresi, toprak yapısı gibi etkenlerin ürünlerin kalitesini olumlu etkilediğine işaret eden Baş, "Kiraz üretimimizin yaklaşık yüzde 80'i hatta bazen yüzde 100'ü yurtdışına gönderiliyor. Elma, şeftali, nektarin hakeza aynı şekilde ihraç ettiğimiz ürünler. Patateste ciddi bir yurt dışı pazarımız var." dedi.