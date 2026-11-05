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Niğde'de eski hükümlülere 6 iş projesi için 3 milyon lira hibe verilecek

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Niğde'de eski hükümlülere 6 iş projesi için 3 milyon lira hibe verilecek
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Niğde'de eski hükümlüler için hazırlanan 6 projeye toplam 3 milyon lira hibe desteği sağlanacak. Başvuruların tamamı onaylandı; hibeyle reklam, şarküteri, konfeksiyon ve hayvancılık işletmeleri kurulması planlanıyor.

Niğde'de eski hükümlülerin kendi işlerini kurmalarını desteklemek amacıyla hazırlanan 6 projeye toplam 3 milyon lira hibe desteği sağlanacak.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) iş birliğinde yürütülen çalışma kapsamında 6 proje başvurusu yapıldı. Değerlendirme sonucunda başvuruların tamamı onaylandı. Hibe desteğiyle bir reklam işletmesi, bir şarküteri, bir konfeksiyon işletmesi, iki büyükbaş ve bir küçükbaş hayvancılık işletmesi kurulması planlanıyor.

Programla eski hükümlülerin mesleki becerilerini geliştirmeleri, kendi işlerini kurarak üretime katılmaları ve gelir elde etmeleri amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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