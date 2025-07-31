Niğde Bor OSB Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Niğde Bor OSB Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
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Niğde Valisi Cahit Çelik başkanlığında yapılan toplantıda, Bor Organize Sanayi Bölgesi'nin mevcut durumu, projeleri ve ekonomik kalkınmaya katkıları ele alındı. Vali Çelik, sanayi bölgesinin üretim kapasitesinin artırılması ve altyapısının güçlendirilmesi yönünde adımlar atılacağını vurguladı.

Niğde Bor Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) ile ilgili değerlendirme toplantısı, Niğde Valisi Cahit Çelik başkanlığında yapıldı.

Valilik Toplantı Salonu'ndaki toplantıda Bor OSB'nin mevcut durumu, devam eden projeler, yatırım ve istihdam potansiyeli ile bölgenin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak hedefler ele alındı. Sanayi bölgesinin gelişimi ve sürdürülebilir büyüme adına yapılması gereken adımların kapsamlı şekilde değerlendirildiği toplantıda Vali Çelik; toplantıya katılan kurum temsilcileri ve iş insanlarıyla görüş alışverişinde bulunarak, Bor OSB'nin üretim kapasitesinin artırılması ve sanayi altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların titizlikle takip edileceğini ifade etti. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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