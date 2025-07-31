Niğde Bor OSB Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Niğde Bor Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) ile ilgili değerlendirme toplantısı, Niğde Valisi Cahit Çelik başkanlığında yapıldı.

Valilik Toplantı Salonu'ndaki toplantıda Bor OSB'nin mevcut durumu, devam eden projeler, yatırım ve istihdam potansiyeli ile bölgenin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak hedefler ele alındı. Sanayi bölgesinin gelişimi ve sürdürülebilir büyüme adına yapılması gereken adımların kapsamlı şekilde değerlendirildiği toplantıda Vali Çelik; toplantıya katılan kurum temsilcileri ve iş insanlarıyla görüş alışverişinde bulunarak, Bor OSB'nin üretim kapasitesinin artırılması ve sanayi altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların titizlikle takip edileceğini ifade etti. - NİĞDE