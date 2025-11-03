NG Hotels, 2025 World Luxury Awards'ta 20 Ödül Kazandı

NG Hotels, 2025 World Luxury Awards ödüllerinde NG Sapanca, NG Enjoy, NG Afyon ve NG Phaselis Bay otelleriyle 20 farklı kategoride ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, World Luxury Awards, her yıl otelleri deneyimleyen misafirlerin değerlendirmeleriyle dünya genelindeki seçkin otelleri ödüllendiriyor.

NG Hotels'te bu yıl, misafir odaklı yaklaşımı, kalite standartları ve marka vizyonuyla ödüle layık görüldü.

NG Hotels'in başarıları arasında "Avrupa'nın En İyi Lüks Otel Markası" ödülü, NG Afyon ile "Avrupa'nın En İyi Termal SPA Oteli"nin de bulunduğu 5 ödül, NG Enjoy ile "Türkiye'nin En İyi Lüks Spa Oteli" başta olmak üzere 5 ödül, NG Sapanca ile "Türkiye'nin En İyi Lüks Aile Oteli" dahil 5 ödül, NG Phaselis Bay ile ise "Doğu Avrupa'nın En İyi Lüks Lifestyle Resort"u dahil 4 ödül yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NG Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür, 20 uluslararası ödüle layık görülmenin mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

Gür, oylarıyla destek veren misafirlerine ve başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarına teşekkürlerini ileterek, şunları kaydetti:

"Misafir memnuniyetini her zaman odağımıza alıyor, sürdürülebilir turizm vizyonumuz ve yenilikçi hizmet yaklaşımımızla beklentilerin ötesinde deneyimler sunmak için tutkuyla çalışıyoruz. Ülkemizin turizm değerini global ölçekte yükseltmeye katkı sağlamaktan büyük onur duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde de aynı kararlılık ve motivasyonla yeni başarılara imza atacağımıza gönülden inanıyorum."