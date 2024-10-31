Nezih Barut, İEİS Yönetim Kurulu Başkanı Oldu

Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS) Yönetim Kurulu Başkanı seçildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Barut, İEİS'in Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda altıncı kez Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

İş hayatının yanı sıra Fenerbahçe Spor Kulübü yönetiminde de rol üstlenen Barut, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un teklifini kabul ederek, Fenerbahçe Kulübü Başkan Yardımcılığı görevini de üstlendi.