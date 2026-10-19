Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

New York borsasında Dow Jones düşerken Nasdaq ve S&P 500 yükseldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

New York borsası haftanın ilk işlem gününe karışık seyirle başladı; Dow Jones yüzde 0,04 düşerken S&P 500 yüzde 0,56 ve Nasdaq yüzde 0,97 yükseldi. Yapay zeka odaklı hisselerde geçen haftaki sert satışların ardından teknoloji hisselerinde toparlanma görüldü.

New York borsası, büyük teknoloji şirketlerinin finansal sonuçlarının takip edileceği haftanın ilk işlem gününe karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,04 azalışla 51.978,58 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,56 artışla 7.702,77 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,97 kazançla 26.395,28 puana yükseldi.

Yapay zeka odaklı hisselerde geçen hafta yaşanan sert satışların ardından teknoloji hisselerinde toparlanma görülürken pay piyasalarında açılışta karışık bir seyir izlendi.

Yüksek faiz oranlarının yapay zeka altyapısına yönelik yatırımları sınırlayabileceğine dair endişeler, geçen hafta özellikle teknoloji ve veri merkezi şirketlerinin hisseleri üzerinde baskı oluşturmuştu.

Bu şirketlerden CoreWeave'in hisseleri, geçen hafta yüzde 25'in üzerinde değer kaybetmesinin ardından açılışta yüzde 7'den fazla yükseldi.

Çip üreticilerinden Micron Technology, Advanced Micro Devices (AMD) ve Nvidia'nın hisseleri de sırasıyla yüzde 3'ün, yüzde 4'ün ve yüzde 1'in üzerinde değer kazandı.

Analistler, yatırımcıların odağında, ABD'de bu hafta yoğunlaşacak şirket bilançolarının bulunduğunu belirtti.

SpaceX'in yarın, Meta, Tesla ve IBM'in ise çarşamba günü açıklayacağı finansal sonuçların yakından takip edilmesi bekleniyor.

Netflix, General Motors, RTX, United Airlines, Procter & Gamble ve Lockheed Martin de bu hafta finansal sonuçlarını açıklayacak şirketler arasında yer alıyor.

Öte yandan petrol fiyatları ve ABD Hazine tahvillerinin getirilerindeki seyir de yatırımcıların gündeminde bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya yönelik yaptırımlar ve tarifelerden muafiyet kararı sonrası Rus petrolü ve yakıtının küresel piyasalara arzının artabileceği beklentisiyle petrol fiyatları bir miktar geriledi. Buna karşın Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar seviyesinin üzerinde kalmayı sürdürdü.

ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi ise yüzde 5,10 seviyesinde seyretti.

Kaynak: AA
Görüntü İstanbul'dan! Yıkılan binadan geriye 3. katta asılı klozet kaldı

Yapay zeka değil gerçek! Yapılan yorumları görmeniz lazım

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'dan UEFA'ya başvuru! Ülke yangın yeri

Bu manzarayı gören Galatasaray yönetimi hemen harekete geçti!
Şarkıcı Mela Bedel’in annesi hayatını kaybetti

Genç şarkıcının acı günü: Annesini kaybetti!
Fatma Turgut’un Diyarbakır konserinde kavga çıktı, şarkıcı sahneden müdahale etti

Diyarbakır’daki konserde gergin anlar! Sahneden müdahale etti
Ülke yanarken yaptığı paylaşım olay

Ülke yanarken yaptığı paylaşım olay!
Serenay Sarıkaya’ya restoranda sürpriz not: Misafirlerimiz kalkmadan önce sizinle tanışmak istiyorlar

Serenay Sarıkaya'ya yemek yediği restoranda sürpriz not: Misafirler...
Yumurtalarını satan kadınları 'yasak aşk' ele vermiş! Aldatılan koca intikam için...

Türkiye'nin konuştuğu çeteyi yasak aşk çökertti! Koca intikam için...
Şampiyonluk yarışının rövanşında tarihi hezimet! Yarım düzineden fazla gol attılar

Şampiyonluk rövanşında gol yağmuru! Rakibin içinden geçtiler