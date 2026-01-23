Haberler

New York borsası düşüşle açıldı

New York borsasında açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,26, S&P 500 endeksi ise yüzde 0,07 değer kaybetti. Jeopolitik belirsizlikler ve Intel'in zayıf bilançosu piyasalarda olumsuz etki yarattı.

New York borsası haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,26 azalarak 49.255,09 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,07 azalışla 6.908,70 puana gerilerken, Nasdaq endeksi 23.438,83 puan seviyelerinde yatay seyretti.

Jeopolitik endişelerde bir miktar azalma görülse de belirsizliklerin sürmesi nedeniyle pay piyasalarında açılışta negatif bir seyir izlendi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland konusunda bazı Avrupa ülkelerine tarife uygulama tehdidiyle hafta başından bu yana düşüş yaşayan piyasalarda, son iki seansta toparlanma kaydedilmişti.

Trump, Grönland konusunda tarife uygulama kararında geri adım atsa da analistler, bölgeyle ilgili olası müzakerelere dair belirsizliğin devam ettiğine dikkati çekti.

Öte yandan ABD'li teknoloji şirketlerinden Intel'in, dün piyasa kapanışının ardından açıkladığı bilançoda öngördüğü gelir ve kar tahminlerinin beklentilerin altında kalması da piyasalar üzerinde baskı oluşturdu.

Geçen yılın son çeyreğinde geliri yıllık bazda yüzde 4 azalan Intel'in hisseleri, beklenenden zayıf bir görünüm sunması ve üretimde devam eden zorluklara ilişkin uyarılarının ardından yüzde 14'ün üzerinde değer kaybetti.

Buna karşılık çip üreticilerinden Nvidia'nın hisseleri, Üst Yöneticisi Jensen Huang'ın gelecek günlerde Çin'i ziyaret etmeyi planladığına ilişkin haberler sonrası yüzde 1'i aşkın yükseldi.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de bugün açıklanacak Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve tüketici güven endeksi verileri yakından takip edilecek.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
