New York Borsası Haftaya Düşüşle Başladı

NEW New York borsası haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,1 azalarak 45.590,96 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,19 azalışla 6.489,28 puana ve? Nasdaq endeksi yüzde 0,34 kayıpla 21.630,33 puana indi.

ABD'de açıklanan veriler fiyat artışlarının yıllık bazda hızlandığına işaret ederken, pay piyasalarında açılışta negatif seyir izlendi.

Ülkede kişisel tüketim harcamaları temmuzda yüzde 0,5 ile beklentilere paralel arttı. ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de temmuzda aylık bazda yüzde 0,3 yükseldi.

Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de yıllık bazda yüzde 2,9 ile son beş ayın en hızlı artışını gösterdi.

Ülkede mal ticareti açığı ise temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 22,1 artarak 103,6 milyar dolara yükseldi. Dört ayın en yüksek seviyesine çıkan mal ticareti açığı, beklentilerin de üzerinde gerçekleşti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden alma girişimine ilişkin gelişmeler takip edilirken, Federal Konut Finansmanı Ajansı (FHFA) Direktörü Bill Pulte, Cook'un Fed'de görev yaptığı süre boyunca mülkleri hakkındaki "yanlış beyanı" ve üçüncü bir mülkü üzerindeki mortgage ile ilgili Adalet Bakanlığına ceza soruşturması açılması için ikinci bir başvuruda bulundu.

Cook'un Trump'ın kendisini görevden alma girişimine karşı açtığı davanın ilk duruşması bugün yapılacak.