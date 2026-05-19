ABD borsasında çip hisseleriyle düşüş

New York borsası, ABD tahvil faizlerindeki yükseliş ve çip hisselerindeki satış baskısıyla güne düşüşle başladı. Dow Jones yatay seyrederken, S&P 500 ve Nasdaq geriledi. Enflasyon korkuları ve faiz artışı endişeleri devam ediyor.

NEW New York borsası, ABD tahvil faizlerindeki yükseliş ile çip hisselerindeki satış baskısının etkisiyle güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yatay seyirle 49.696,53 puan oldu. S&P 500 endeksi yüzde 0,37 azalarak 7.375,75 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,64 kayıpla 25.923,49 puana indi.

ABD tahvil faizlerindeki yükseliş ile çip hisselerindeki satış baskısı devam ederken, pay piyasalarında açılışta negatif seyir izlendi.

Analistler, dün ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı liderlerin talebi üzerine "İran'a yarın için planlanan askeri saldırının ertelendiğini" bildirmesi sonrasında bir miktar gerileyen petrol fiyatlarına rağmen enflasyon korkularının sürdüğünü ifade etti.

Enflasyonu dizginlemek için faiz artışı yapılabileceğine dair fiyatlamalarla ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi 4 baz puan artarak yüzde 4,66'ya tırmandı.

Sektörün hızla artan talebi karşılama kapasitesinin yetersiz kalabileceğine yönelik endişelerle de çip hisselerindeki satış dalgası devam etti.

Yarın bilançosunu açıklayacak çip şirketi Nvidia'nın hisseleri güne yüzde 1 azalışla başlarken, Qualcomm'un hisseleri yüzde 3, Broadcom'un hisseleri yüzde 2 değer kaybıyla işlem görüyor.

Bugün bilançosunu açıklayan perakende şirketi Home Depot'un karı ve geliri ilk çeyrekte beklentileri aştı. Buna rağmen şirketin hisseleri güne yüzde 3'e yakın azalışla başladı.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun
