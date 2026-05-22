New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, ABD ile İran arasındaki müzakerelerde ilerleme sağlanabileceğine yönelik iyimserlikle haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. Dow Jones yüzde 0,30, S&P 500 yüzde 0,31, Nasdaq yüzde 0,34 artış gösterdi. Tahvil faizleri düşerken Brent petrol yüzde 1 arttı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,30 artarak 50.434,65 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,31 artışla 7.468,82 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,34 kazançla 26.381,56 puana çıktı.

ABD ile İran arasındaki müzakerelerin başarıyla sonuçlanabileceğine dair iyimserlik sürerken, pay piyasalarında haftanın son işlem gününün açılışında pozitif seyir izlendi.

Analistler, Tahran ve Washington yönetimlerinin İran'ın uranyum stokları ve Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolü konusundaki anlaşmazlıklarına rağmen yatırımcıların Orta Doğu'da tansiyonun düşeceğine yönelik umutlarını koruduğunu belirtti.

Hafta başında ABD ile İran arasında uzayacak bir savaşın petrol fiyatlarını yüksek tutacağı ve enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı yaratacağı endişeleriyle tırmanan tahvil faizleri düşmeye devam etti.

ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi 4 baz puan azalışla yüzde 4,54'e, 30 yıl vadeli ABD hazine tahvili faizi de 4 baz puan düşüşle yüzde 5,07'ye geriledi.

Dalgalı bir seyir izleyen Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 16.30 itibarıyla yaklaşık yüzde 1 artarak 103,31 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili yatay seyirle 96,51 dolar oldu.

Kurumsal tarafta, ABD'li perakende zinciri BJ's Wholesale Club'ın hisseleri beklentilerin üzerinde kar ve gelir bildirmesine rağmen yüzde 7 azalışla güne başladı.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun
