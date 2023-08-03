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Nevşehir Belediyesi GES Alanında İncelemeler Yapıldı

Ekonomi Haberleri

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi arkasındaki 60 bin metrekare büyüklüğündeki arazi üzerine kurulacak olan Nevşehir Belediyesi GES alanında incelemelerde bulundu. Başkan Savran, tesiste yıllık olarak 6.500.000 kWh elektrik üretimi sağlanacağını belirtti.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi arkasındaki 60 bin metrekare büyüklüğündeki arazi üzerine kurulacak olan Nevşehir Belediyesi GES alanında incelemelerde bulundu.

Başkan Yardımcısı Furkan Feralan ile birlikte santral alanını gezen ve yürütülen çalışmalar hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgiler alan Başkan Savran, tesiste yıllık olarak 6.500.000 kWh elektrik üretimi sağlanacağını ve bu miktarın Nevşehir Belediyesi'nin yıllık elektrik tüketim miktarının yüzde 33'ü olduğunu belirtti. Nevşehir tarafından kurulumu süren Güneş Enerjisi Santrali'nin (GES) Ekim ayında enerji üretimine başlaması hedefleniyor. Yıllık olarak 6.500.000 kWh elektrik üretimi yapılacak olan tesiste fotovoltaik paneller için çelik konstrüksiyon montajı yapılıyor.

Şu anda fotovoltaik paneller için çelik konstrüksiyon montajının sürdüğü tesiste ilerleyen günlerde fotovoltaik panel montajının tamamlanacağını kaydeden Savran, tesiste Ekim ayının ilk haftalarında üretime başlanmasının hedeflendiğini açıkladı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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