Nefes Kredisi İle KOBİ'lere Büyük Fırsat

Çarşamba Ticaret Borsası(ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, Nefes Kredisi'nin genişletilmesinin ilçedeki işletmeler için önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yürütülen Nefes Kredisi Programı ikinci fazında önemli bir iyileştirmeye gidildi. 2 Ekim 2025 tarihinde başlatılan ilk etapta kredi hacmi 25 milyar TL olarak belirlenmişken, gelen yoğun talep ve artan finansman ihtiyacı doğrultusunda hacim 50 milyar TL'ye yükseltildi. Bu kapsamda TOBB'a bağlı oda ve borsa üyesi işletmeler, 19 Kasım 2025 Çarşamba günü itibarıyla kredi başvurusunda bulunabilecek.

Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, Nefes Kredisi'nin genişletilmesinin ilçedeki işletmeler için önemli bir fırsat olduğunu vurgulayarak, "TOBB'un öncülüğünde yürütülen Nefes Kredisi'nin ikinci paketinin 50 milyar TL'ye çıkarılması, finansmana erişimde zorlanan KOBİ'lerimiz için son derece sevindirici bir gelişmedir. Çarşambalı firmalarımıza verilecek olan 1,5 milyon TL bölgemiz adına oldukça önemli. İlçemizde üretim yapan, istihdam sağlayan ve ekonomiye değer katan tüm işletmelerimizin bu imkandan yararlanmasını önemli buluyoruz. Çarşamba Ticaret Borsası olarak her zaman üyelerimizin yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz. Temennimiz, bu destek paketinin KOBİ'lerimize nefes aldırması, üretim ve ticaret kapasitemizi daha da güçlendirmesidir" dedi.

Yılmaz, başvuru sürecine ilişkin detayların Borsa tarafından yakından takip edildiğini ve üyelerin ihtiyaç duydukları bilgilere kolayca ulaşabilmeleri için gerekli yönlendirmelerin yapılacağını belirtti.

Nefes Kredisi'nin ikinci fazıyla sağlanacak finansman desteğinin, KOBİ'lerin faaliyetlerini sürdürülebilir şekilde geliştirmelerine ve bölgesel ekonomik büyümeye önemli katkı sağlaması bekleniyor. - SAMSUN