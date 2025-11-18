Haberler

Nefes Kredisi İle KOBİ'lere Büyük Fırsat

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çarşamba Ticaret Borsası Başkanı Kazım Yılmaz, Nefes Kredisi'nin genişletilmesinin önemli bir fırsat olduğunu belirtti. 50 milyar TL'lik destekle KOBİ'lerin finansmana erişimi kolaylaşacak.

Çarşamba Ticaret Borsası(ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, Nefes Kredisi'nin genişletilmesinin ilçedeki işletmeler için önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yürütülen Nefes Kredisi Programı ikinci fazında önemli bir iyileştirmeye gidildi. 2 Ekim 2025 tarihinde başlatılan ilk etapta kredi hacmi 25 milyar TL olarak belirlenmişken, gelen yoğun talep ve artan finansman ihtiyacı doğrultusunda hacim 50 milyar TL'ye yükseltildi. Bu kapsamda TOBB'a bağlı oda ve borsa üyesi işletmeler, 19 Kasım 2025 Çarşamba günü itibarıyla kredi başvurusunda bulunabilecek.

Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, Nefes Kredisi'nin genişletilmesinin ilçedeki işletmeler için önemli bir fırsat olduğunu vurgulayarak, "TOBB'un öncülüğünde yürütülen Nefes Kredisi'nin ikinci paketinin 50 milyar TL'ye çıkarılması, finansmana erişimde zorlanan KOBİ'lerimiz için son derece sevindirici bir gelişmedir. Çarşambalı firmalarımıza verilecek olan 1,5 milyon TL bölgemiz adına oldukça önemli. İlçemizde üretim yapan, istihdam sağlayan ve ekonomiye değer katan tüm işletmelerimizin bu imkandan yararlanmasını önemli buluyoruz. Çarşamba Ticaret Borsası olarak her zaman üyelerimizin yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz. Temennimiz, bu destek paketinin KOBİ'lerimize nefes aldırması, üretim ve ticaret kapasitemizi daha da güçlendirmesidir" dedi.

Yılmaz, başvuru sürecine ilişkin detayların Borsa tarafından yakından takip edildiğini ve üyelerin ihtiyaç duydukları bilgilere kolayca ulaşabilmeleri için gerekli yönlendirmelerin yapılacağını belirtti.

Nefes Kredisi'nin ikinci fazıyla sağlanacak finansman desteğinin, KOBİ'lerin faaliyetlerini sürdürülebilir şekilde geliştirmelerine ve bölgesel ekonomik büyümeye önemli katkı sağlaması bekleniyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Böcek ailesini hastaneye götüren taksici konuştu: Kan kusuyorlardı

Böcek ailesi hastaneye böyle gitmiş: Kan kusuyorlardı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı

Görüntü Türkiye'den! 2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı
Leroy Sane'nin dün gece yaptığı şeyi duyan Galatasaraylılar şokta

Dün gece yaptığı şeyi duyan Galatasaraylılar şokta
Trafik sigortasında yeni dönem: Engellilere özel indirimli trafik poliçesi başlıyor

Araç sahiplerine müjde! Sigortaya ek indirim geliyor
Seren Serengil'den Sağlık Bakanı'na yardım çağrısı

Seren Serengil'den yardım çağrısı: Lütfen yollayın parasını ödeyeceğim
2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı

Görüntü Türkiye'den! 2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı
Eleştirilerin odağındaki Hasan Can Kaya özür diledi

Eleştirilerin odağındaki Hasan Can Kaya özür diledi
Dünya Kupası'na katılması kesinleşen 34 ülke belli oldu

Dünya Kupası'na katılması kesinleşen 34 ülke belli oldu
Sahnede talihsiz kaza: Çelik'in düştüğü anlar kameraya yansıdı

Talihsiz kaza! Ünlü şarkıcının sahnede düştüğü anlar kamerada
ABD'nin efsane yıldızlarının evi bakın kaça satıldı! İstanbul'da bir daire fiyatı

ABD'nin efsane yıldızlarının evi bakın kaça satıldı!
Galatasaray'da sakatlık depremi! Osimhen o maçta yok

Osimhen hakkında taraftarı kahreden haber
Mert Hakan Yandaş'ı umre ziyaretinde gören bir kişi yaptığıyla pes dedirtti

Umre ziyaretinde Mert Hakan'ı gördü! Yaptığıyla pes dedirtti
Gergin anlar! Yönetmen, ünlü oyuncuyu kenara itti

Galada gergin anlar! Yönetmenin hareketi, ünlü oyuncuyu kızdırdı
Teşkilat dizisinin Hilal'i Rabia Soytürk, zoom yapan muhabirin kurbanı oldu

Teşkilat'ın Hilal'i zoom yapan muhabirin kurbanı oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.