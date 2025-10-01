Nefes Kredisi ile Ekonomiye Destek

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde başlatılan çalışmanın ekonomiye nefes olacağını belirterek, "İstihdam imkanını artıracak olan Nefes Kredisi, ekonomik istikrarımızın korunmasına ve sürdürülebilir büyümenin devamına katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Baran, TOBB, Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bankalar tarafından KOBİ'lere destek olmak için oluşturulan yeni Nefes Kredisi'ne ilişkin açıklama yaptı.

Enflasyonla mücadelede alınan tedbirler kapsamında, kredi kısıtlaması nedeniyle reel sektörün, özellikle de KOBİ'lerin finansmana erişimde sıkıntı yaşadığına işaret eden Baran, söz konusu kredinin, reel sektörün finansman ihtiyacını gidermek açısından büyük bir adım olduğunu bildirdi.

"Ekonominin kan dolaşımı hızlanacak"

Baran, TOBB'un KOBİ'lere destek olmak için bu yıl ikinci kez harekete geçtiğini vurgulayarak, "Reel sektörün çatı kuruluşu TOBB'un, KGF ve bankalarımızla iş ve güç birliği gerçekleştirerek, KOBİ'lere vereceği can suyuyla, ekonominin kan dolaşımı hızlanacak. Ülke genelinde tüm oda ve borsa üyelerimiz, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Denizbank, Garanti Bankası, Akbank ve Ziraat Katılım şubelerine başvurarak 1,5 milyon liraya kadar kredi kullanabilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kredilerin 6 ay anapara ödemesiz olacağına dikkati çeken Baran, kredinin 24 aya kadar ise yüzde 33, 24 ay üzerindeyse yüzde 32 faizle kullandırılacağını, kredi hacminin büyüklüğünün de 25 milyar lira olarak belirlendiğini aktardı. KOBİ kredilerindeki sınırlı büyümenin, işletmelerin finansmana erişimini zorlaştırdığının altını çizen Baran, şunları kaydetti:

"TOBB öncülüğünde başlatılan bu kredi, sadece üyelerimize değil, ekonomimize de nefes olacak. İşletmelerimizin üretim ve ticaretini destekleyecek. İstihdam imkanını artıracak olan Nefes Kredisi, ekonomik istikrarımızın korunmasına ve sürdürülebilir büyümenin devamına katkı sağlayacak."