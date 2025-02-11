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Necati Ergin, TREDAŞ Genel Müdürü Oldu

Necati Ergin, TREDAŞ Genel Müdürü Oldu
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Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü görevine 25 yıllık enerji sektörü deneyimine sahip Necati Ergin atandı. Ergin, müşteri memnuniyeti ve dijital dönüşüm odaklı projelerle TREDAŞ'ı geleceğin enerji şirketi konumuna getirmeyi hedefliyor.

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) Genel Müdürlüğü görevine, enerji sektöründe 25 yıllık deneyime sahip Necati Ergin getirildi. Ergin, müşteri memnuniyeti, dijital dönüşüm ve operasyonel verimlilik odaklı çalışmalarıyla kurumun sektördeki konumunu daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde elektrik enerjisini yeterli, kaliteli ve sürekli verme hedefiyle çalışan Genel Müdür Vekili Veysel Toprak'tan görevi devralan Necati Ergin, yeni göreviyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ergin, "Türkiye'de elektrik dağıtım sektöründe müşteri ve insan odaklı yaklaşımı ile öne çıkan TREDAŞ Ailesi'ne katılmaktan büyük onur duyuyorum. Sektördeki dönüşüm sürecinde tüm paydaşlarımıza değer katacak projeler geliştirirken, bölgesel kalkınmaya katkı sağlamak önceliklerimiz arasında yer alacak. TREDAŞ'ı geleceğin enerji şirketi olarak konumlandırırken operasyonel verimlilik, yenilikçi çözümler ve dijital dönüşümle fark oluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

2000 - 2013 yılları arasında TEDAŞ Genel Müdürlüğü ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nda (EPDK) Uzman ve Müdür seviyelerinde görev yapan Ergin, 2013 yılından itibaren CK Enerji, IC İçtaş Enerji, Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş.'de üst düzey pozisyonlarda bulundu. Kamu ve özel sektörde edindiği toplam 25 yıllık tecrübesiyle kurumun büyüme yolculuğuna liderlik edecek olan Ergin, müşteri memnuniyeti ve operasyonel verimlilik odaklı bir yönetim anlayışı benimseyecek. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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