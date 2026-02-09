Haberler

İngiliz bankası NatWest, varlık yönetim şirketi Evelyn Partners'ı 2,7 milyar sterline satın alıyor

Güncelleme:
İngiliz bankası NatWest Group, varlık yönetim şirketi Evelyn Partners'ı 2,7 milyar sterlin değerle satın aldığını açıkladı. Anlaşmanın, bankanın özel bankacılık ve varlık yönetim hizmetlerini dönüştürmesi bekleniyor.

İngiliz bankası NatWest Group, varlık yönetim şirketi Evelyn Partners'ı 2,7 milyar sterlin (3,68 milyar dolar) işletme değeriyle satın alma konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Bankanın açıklamasına göre, söz konusu satın alma işleminin, İngiltere'de özel bankacılık ve varlık yönetimi iş modelini oluşturarak NatWest Group'un 20 milyon müşterisine sunduğu tasarruf ve yatırım hizmetlerini dönüştürmesi bekleniyor.

NatWest Group'un varlık yönetim şirketi Evelyn Partners'ı 2,7 milyar sterlin işletme değeriyle satın alma işleminin gerekli onayların ardından bu yıl yaz döneminde tamamlanacağı öngörülüyor.

İngiltere'de 180 yıldır faaliyet gösteren Evelyn Partners, 69 milyar sterlinlik müşteri varlığını yönetiyor.

Londra merkezli şirket, sahipleri Permira ve Warburg Pincus'un geçen yaz satışa çıkarmasının ardından alıcı arıyordu.

Kaynak: AA / Nuran Erkul Kaya - Ekonomi
