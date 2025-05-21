Napolyon Kirazı Üreticileri, Düşük Verime Rağmen Yüksek Fiyatlardan Umutlu

Napolyon Kirazı Üreticileri, Düşük Verime Rağmen Yüksek Fiyatlardan Umutlu
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Napolyon kirazı üreticileri, bu yıl don olayları nedeniyle düşük verim yaşasa da kiraz fiyatlarının yüksek seyretmesiyle moral buldu. Alıcılar, kirazları 250-300 TL arasında satın alıyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Karacaali ve Beyharmanı mahallelerinde Napolyon kirazı üreticileri, bu yıl hem düşük verim hem de don olayından olumsuz etkilenirken, kiraz fiyatlarının yüksek seyretmesi, yüzlerini bir nebze de olsa güldürdü.

Karacaali Mahallesi'nde Napolyon kirazı üreticiliği yapan Şükrü Dündar, sezon başında verim düşüklüğü nedeniyle üzüldüklerini belirterek, "Bu yıl kiraz veriminin az olmasından dolayı moralimiz bozulmuştu. Üzerine bir de don zararı yaşadık. Ancak şu anda mahallemize gelen alıcılar Napolyon kirazının kilosunu 250-300 TL arasında satın alıyor. Verim az olsa da fiyatların yüksek olması bizleri sevindirdi." dedi.

Karacaali ve Beyharmanı mahallelerinde üretilen Napolyon kirazlarının hem yurt içinde hem de ihracatta değerlendirildiği bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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