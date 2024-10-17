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Nakit parayla kira ödeme devri bitti

Nakit parayla kira ödeme devri bitti
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Resmi Gazete'de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği ile konut ve iş yeri kiraya veren mülk sahiplerinin kira ödemelerini artık yalnızca banka, PTT veya özel finans kurumları aracılığıyla tahsil etmeleri zorunlu hale geldi. Bu kararla, elden nakit parayla kira ödeme devri sona erdi.

Gelir Vergisi Genel Tebliği kararı ile konut yada iş yeri kiraya veren mülk sahiplerinin kira ödemelerini banka, PTT veya özel finans kurumları aracılığıyla tahsil etmeleri zorunluluk haline getirildi.

NAKİT PARA DÖNEMİ BİTTİ

Bu kapsamda, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleriyle herhangi mükellefiyet kaydı bulunmayanların gerçekleştirdikleri iş yeri ve konut kiralama işlemlerine ilişkin yapılacak tahsilat ve ödemeler, bankalar veya PTT aracılığıyla yapılacak.

CEZASI VAR

Öte yandan kira bedelini banka aracılığıyla tahsil etmeyen ev sahiplerine ve kiracılara her bir işlem ayrı olmak üzere kira bedelinin yüzde 10'u kadar cezai işlem uygulanacak.

Yürürlükteki tebliğde iş yeri kiralamalarında hem kiracıya hem kiralayana ceza kesilirken, konut kiralamalarında kiracıya ceza uygulanmıyordu. TBMM'de temmuz ayında kabul edilen Vergi Kanunları İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la kiracıya da ceza kesilmesi mevzuata taşınmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

Ekonomi Finans kiracı Banka Hukuk Emlak PTT

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Yorumlar (9)

weyn interesierts:

şükür yarrabi ... artık biraz devlete hayırları olsun ??

20
57
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Emre Erdogan:

Ulan gene bankalara çalışıyoruz..

53
6
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Ayaz hayat:

başka neler göreceğiz bunlar iyi günler

26
9
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Uğur Onur:

Zaten uygulanan bir uygulamaydı.Ev sahiplerinin vergiden kaçmasını engelleyecek doğru bir uygulama.

16
4
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Murat Kara:

akape nereden ne alırımın peşinde ama ev sahibi cebinden çıkan her kuruşu kiracıya yükler olan yine kiracıya olur

16
3
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Alfakurt:

Yinede ev sahipleri yolunu bulur

3
0
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Sihirbazın Çırağı:

Nakit değilse ya ne öpücük mü ? Valla olmas.

1
0
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sezgin sucin:

Ac gözlü ev sahipleri vardı hata bize diyodu vergi vermemem için tıklayın elden verin

0
0
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